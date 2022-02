Φρίκη στο Ιράν ‑ Άνδρας κρατά το κομμένο κεφάλι της συζύγου του και χαμογελά

Σοκ και αγανάκτηση έχει προκαλέσει στο Ιράν ένα βίντεο που δείχνει έναν άντρα να επιδεικνύει μέσα στο δρόμο το κεφάλι της νεαρής συζύγου του, την οποία είχε μόλις αποκεφαλίσει. Η 17χρονη Μόνα Χεϊνταρί δολοφονήθηκε την Κυριακή στην Αχβάζ από το σύζυγό της και τον κουνιάδο της, που την υποψιάζονταν για μοιχεία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna. Η Αχβάζ είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το βίντεο του συζύγου να περπατάει χαμογελαστός στο δρόμο με το κεφάλι του θύματός του έκανε την εμφάνισή του λίγο αργότερα στο ιρανικό διαδίκτυο, αναστατώνοντας τη χώρα.

Χθες, Δευτέρα, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από την αστυνομία «στη διάρκεια επιδρομής στον κρυψώνα τους», ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, την οποία επικαλείται το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Ένα ανθρώπινο πλάσμα αποκεφαλίστηκε, το κεφάλι του επιδείχθηκε στους δρόμους και ο φονιάς ήταν υπερήφανος γι’ αυτό. Πώς μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια τραγωδία; Οφείλουμε να δράσουμε ώστε να μην γίνονται πια γυναικοκτονίες», υπογράμμισε η μεταρρυθμιστική εφημερίδα Sazandegi.

On Feb. 5, a man in Ahvaz, SW #Iran beheaded his wife and displayed the severed head in public.

Watch our video report on the plight of child bride/mother Mona Heidari, another victim of the regime's misogynists laws that encourage this kind of brutal violence against women. pic.twitter.com/qGbFTsVamA

— Iran News Wire (@IranNW) February 7, 2022

e-daily