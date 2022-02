BAFTA 2022: Αυτές είναι οι υποψηφιότητες για τα κινηματογραφικά βραβεία

Για πρώτη φορά η Lady Gaga είναι υποψήφια στην κατηγορία Α' Γυναικείου Ρόλου!

Οι ταινίες που είναι υποψηφίες για BAFTA Καλύτερης Ταινίας είναι: Belfast, Don’t Look Up, Dune, Licorice Pizza και The Power of the Dog.

Στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου, η Lady Gaga είναι για πρώτη φορά υποψήφια για την ερμηνεία της στην ταινία «House of Gucci», με συνυποψήφιες τις Εμίλια Τζόουνς (Coda), Τζοάνα Σκάνλαν (After Love), Αλάνα Χάιμ (Licorice Pizza), Τέσσα Τόμπσον (Passing) και Ρενάτε Ράινσβε (The Worst Person in the World).

Ο Γουίλ Σμιθ (King Richard) είναι υποψήφιος στην κατηγορία Α’ Ανδρικός Ρόλος μαζί με τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (The Power of the Dog), τον Μαχερσάλα Άλι (Swan Song), τον Αντίλ Ακτάρ για το (Ali & Ava), τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Don’t Look Up) και τον Στίβεν Γκράχαμ (Boiling Point).

