Κάπου βρήκαμε: Ρωσικό υποβρύχιο χτύπησε το σόναρ βρετανικής φρεγάτας που το παρακολουθούσε

H πρώτη, όπως πιστεύεται, σύγκρουση μεταξύ ρωσικών και βρετανικών σκαφών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο σημειώθηκε στα τέλη του 2020 αφού όπως επιβεβαίωσε κι επισήμως το Βασιλικό Ναυτικό, ένα από τα πολεμικά πλοία του συγκρούστηκε με ένα ρωσικό υποβρύχιο στον βόρειο Ατλαντικό.

Το ρωσικό υποβρύχιο βρισκόταν 200 μίλια βόρεια της Σκωτίας, όταν το πλήρωμα του HMS Northumberland στάλθηκε σε μια αποστολή 48 ωρών για να επιτηρήσει τις κινήσεις του καθώς υπήρχε φόβος ότι αυτό θα προσπαθούσε να χτυπήσει ή να κόψει υποθαλάσσια καλώδια απαραίτητα για την επικοινωνία και το διαδίκτυο.

Η «HMS Northumberland» φαίνεται πως είχε εντοπίσει το ρωσικό υποβρύχιο και γι’ αυτόν τον λόγο είχε ενεργοποιήσει το ρυμουλκούμενο σόναρ προκειμένου να έχει υπό στενή παρακολούθηση τις κινήσεις των Ρώσων.

Όμως τότε έγινε αυτό που πηγή του πολεμικού ναυτικού περιέγραψε ως συμβάν που θα τύχει «μια στο εκατομμύριο», το υποβρύχιο πέρασε ακριβώς πίσω από το βρετανικό σκάφος και έσπασε στο καλώδιο σόναρ που ρυμουλκείται πίσω από τη φρεγάτα.

Η σύγκρουση, η οποία καταγράφηκε μάλιστα από τηλεοπτικό συνεργείο του Channel 5, προκάλεσε σημαντική ζημιά στη συσκευή σόναρ του HMS Northumberland, η οποία βρισκόταν κατά μήκος του κύτους του ρωσικού υποβρυχίου, αναγκάζοντας το βρετανικό πολεμικό σκάφος να ματαιώσει την αποστολή του και να επιστρέψει στη βάση για επισκευές.

Στο βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης, ένα μέλος του πληρώματος ακούγεται να αναφωνεί, "τι σκα*** μόλις χτύπησα;".

Pιστεύεται ότι το ρωσικό υποβρύχιο γνώριζε ότι το HMS Northumberland ήταν εκεί, αλλά πηγές του Πολεμικού Ναυτικού είπαν ότι η σύγκρουση πρέπει να ήταν ατύχημα.

Πηγή: DAILY MAIL, skai