Θα προσπαθήσω να τη σκοτώσω τη βασίλισσα. Βίντεο του 19χρονου που συνελήφθη στο Γουίνδσορ

Σοκ προκαλεί βίντεο με τον νεαρό άνδρα που συνελήφθη πριν από λίγα 24ωρα για την προσπάθεια του να εισβάλει στο παλάτι του Γουίνδσορ. Ο 19χρονος, στο βίντεο που έφερε στο «φως» η βρετανική εφημερίδα The Sun, εμφανίζεται να απειλεί να δολοφονήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

«Θα προσπαθήσω να σκοτώσω τη βασίλισσα Ελισάβετ», ακούγεται να λέει ο 19χρονος που συνελήφθη όταν εντοπίστηκε το περασμένο Σάββατο (25/12) να έχει περάσει τον φράχτη στο παλάτι του Γουίνδσορ. Στο βίντεο φοράει κουκούλα και μάσκα, ενώ κρατάει και μια βαλλίστρα. Έχει επίσης χρησιμοποιήσει κάποιο φίλτρο προκειμένου να αλλοιώσει τη φωνή του.

Ο 19χρονος Jaswant Singh Chail, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα The Sun, ανέβασε το εν λόγω βίντεο στο Snapchat 24 λεπτά πριν τη σύλληψή του για την εισβολή στο παλάτι του Γουίνδσορ.

«Ζητώ συγγνώμη για ό,τι έχω κάνει και γι’ αυτό που πρόκειται να κάνω. Θα προσπαθήσω να δολοφονήσω την βασίλισσα Ελισάβετ», ακούγεται να λέει ο 19χρονος. «Πρόκειται για μια εκδίκηση για όλους όσοι σκοτώθηκαν, εξευτελίστηκαν και έπεσαν θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής τους. Είμαι ένας Ινδός σιχ. Το όνομά μου είναι ήταν Jaswant Singh Chail, το όνομά μου είναι Darth Jones», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για εκδίκηση για όσους πέθαναν στη σφαγή της Jallianwala Bagh το 1919. Η σφαγή της Jallianwala Bagh, ή Σφαγή του Amritsar, έλαβε χώρα στην Ινδία το 1919, όταν τα βρετανικά αποικιακά στρατεύματα πυροβόλησαν και σκότωσαν 379 διαδηλωτές και τραυμάτισαν περίπου 1.200.

Δείτε το βίντεο:



Ο 19χρονος, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, έστειλε και δεύτερο μήνυμα στο Snapchat λέγοντας «ζητώ συγγνώμη σε όλους όσους αδίκησα ή είπα ψέματα. Αν έχετε λάβει αυτό το μήνυμα τότε ο θάνατός μου είναι κοντά. Παρακαλώ μοιραστείτε το μήνυμα με όποιον μπορείτε και στείλτε το σε όσους ενδιαφέρονται».

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός άνδρας από το Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας, συνελήφθη λίγα λεπτά από τη στιγμή που πέρασε στο κτήμα του Κάστρου, όπου βρισκόταν η βασίλισσα Ελισάβετ για να περάσει τα Χριστούγεννα και δεν πρόλαβε, κατά τις αρχές, να μπει σε κάποιο κτίριο.

Οι αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιάρντ συνέλαβαν τον 19χρονο βάσει των διατάξεων του Mental Health Act, ενώ – σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ – το εν λόγω βίντεο βρίσκεται υπό εξέταση. Ωστόσο, οι Αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι στην κατοχή του την ώρα της σύλληψης βρέθηκε μια βαλλίστρα.

| BREAKING: Chilling footage of the alleged Crosbow man who broke into Windsor threatening to kill the Queen



Via @TheSun pic.twitter.com/d655TIzqPo