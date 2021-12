Πράσινο φως του EMA στο χάπι της Pfizer κατά του κορονοϊού

Η αξιολόγηση της αντιικής θεραπείας της Pfizer για την αντιμετώπιση της Covid-19 δεν έχει ολοκληρωθεί, στο μεταξύ όμως οι χώρες-μέλη της ΕΕ μπορούν να ξεκινήσουν τη χορήγησή του, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Το χάπι προορίζεται για ασθενείς που κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρή Covid-19 αλλά δεν χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο.

Η θεραπεία, διάρκειας πέντε ημερών, πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

We have just issued advice for countries who may decide on early use of the oral antiviral developed by Pfizer, before marketing authorisation.



In parallel, we started the #RollingReview for this #COVID19treatment.



