Μετάλλαξη Ομικρον: Κατεγράφη ο πρώτος νεκρός στη Βρετανία

Το πρώτο θύμα της παραλλαγής Όμικρον ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος που είχε προσβληθεί από την παραλλαγή Ομικρον κατέληξε, καθώς προσπαθεί να επιταχύνει το πρόγραμμα χορήγησης της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά της Covid στην Βρετανία, όπου η παραλλαγή εξαπλώνεται με πρωτοφανείς ρυθμούς, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ.

Δυστυχώς, ναι η Ομικρον έχει ως αποτέλεσμα νοσηλείες και, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον ένας ασθενής με Όμικρον πέθανε, είπε ο Μπόρις Τζόνσον επισκεπτόμενος εμβολιαστικό κέντρο στο Πάντινγκτον.

«Νομίζω ότι η ιδέα ότι πρόκειται κατά κάποιον τρόπο για ηπιότερη μορφή του ιού, πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε κατά μέρος και να παραδεχθούμε τους ταχείς ρυθμούς με τους οποίους εξαπλώνεται στον πληθυσμό. Αρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να λάβουμε ενισχυτικές δόσεις», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπαθώντας να προωθήσει την εκστρατεία χορήγησης της τρίτης δόσης, την ώρα που τεράστιες ουρές σχηματίζονται έξω από τα εμβολιαστικά κέντρα, όπου η αναμονή φθάνει τις δύο ώρες, η πλατφόρμα ραντεβού του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει κρασάρει και διαπιστώνεται έλλειψη αυτοδιαγνωστικών τεστ.

