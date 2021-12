ΗΠΑ: Κατέρρευσε αποθήκη της Amazon από ανεμοστρόβιλο – Δεκάδες εγκλωβισμένοι και αγνοούμενοι

Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης Κόλινσβιλ ανακοίνωσε ότι έχει υπάρχει ένα περιστατικό με πολλά θύματα.

Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μετά την κατάρρευση μέρους της οροφής μιας αποθήκης της εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου Amazon κοντά στο Σεν Λούις, στην πολιτεία Ιλινόις των ΗΠΑ, αφού ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων της πόλης Κόλινσβιλ ανακοίνωσε ότι έχει «υπάρχει ένα περιστατικό με πολλά θύματα», ενώ πρόσθεσε ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα στην αποθήκη που βρίσκεται στο Έντουαρτσβιλ, στο νότιο Ιλινόι.

Στην ανάρτησή της στο Facebook η υπηρεσία δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, ενώ ακόμη δεν είναι γνωστό αν και πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Εκπρόσωπος της Amazon δήλωσε ότι η εταιρεία παρακολουθεί την κατάσταση.

Νεκροί και εγκλωβισμένοι σε οίκο ευγηρίας

Νωρίτερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή, πέντε τραυματίστηκαν και πολλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι αφού οίκος ευγηρίας στο βορειοανατολικό Άρκανσο, στις κεντρικές ΗΠΑ, χτυπήθηκε από ανεμοστρόβιλο.

Ο ανεμοστρόβιλος που έπληξε τον οίκο ευγηρίας ο οποίος βρίσκεται στην πόλη Μονέτ, κοντά στα σύνορα με τη γειτονική πολιτεία Τενεσί, ήταν ένας από τους πολλούς που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KAIT.

«Είκοσι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στο Monette Manor αυτή τη στιγμή και έχουμε δύο επιβεβαιωμένα θύματα», δήλωσε ο δικαστής της κομητείας Κρέγκχεντ, ο Μάρβιν Ντέι, στο CNN.

Εξάλλου υπάρχουν αναφορές ότι ένας άλλος οίκος ευγηρίας στην πόλη Τρούμαν έχει επίσης υποστεί ζημιές, με την πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία να σπεύδουν στο σημείο, όπως μετέδωσε το KAIT.

Ισχυρές καταιγίδες που μαίνονται στις κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ από αργά χθες Παρασκευή έχουν προκαλέσει τουλάχιστον δύο ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εκτείνονται από την κοιλάδα του Μισισιπή ως το κεντρικό Οχάιο, ενώ η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει ισχυρή προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλους στις πολιτείες Άρκανσο, Τενεσί, Μιζούρι, Ιλινόι και Ιντιάνα.

Driving to the partial warehouse collapse in Edwardsville, looks like almost half the building is damaged @KMOV pic.twitter.com/wDMKJNPqmB