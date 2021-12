Μέρκελ: Υποχρεωτικός εμβολιασμός από τον Φεβρουάριο - Lockdown στους ανεμβολίαστους

Η καγκελάριος της Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι υποχρεωτικός εμβολιασμός στην χώρα πρέπει να ισχύσει από τον Φεβρουάριο.

Η καγκελάριος, χαρακτήρισε την κατάσταση ως πολύ σοβαρή και σημείωσε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων έχει σταθεροποιηθεί αλλά σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο.

Η Γερμανίδα καγκελάριος ανακοίνωσε προ ολίγου την επιβολή lockdown στους ανεμβολίαστους καθώς και ότι ο εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός.

Η Μέρκελ είπε ότι οι κανόνες «2G» θα επεκταθούν σε εθνικό επίπεδο στο λιανικό εμπόριο. Η πρόσβαση σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αναψυχής (συμπεριλαμβανομένων κινηματογράφων, θεάτρων, εστιατορίων) θα είναι επίσης δυνατή μόνο για εμβολιασμένα άτομα και νοσήσαντες (2G). Επιπλέον, θα μπορεί να απαιτείται ακόμη και από αυτές τις δύο ομάδες η προσκόμιση αρνητικού τεστ για την είσοδο σε ορισμένους χώρους (2G+).

Τα νέα μέτρα

Ομοσπονδιακή και περιφερειακή ηγεσία συμφώνησαν στα επόμενα μέτρα:

Ενόψει της τρέχουσας κατάστασης, η Μέρκελ δήλωσε ότι η επιβάρυνση στο γερμανικό σύστημα υγείας τον τελευταίο καιρό φτάνει συχνά στα όριά της, καθιστώντας πολλές φορές απαραίτητη την μετεγκατάσταση ασθενών σε άλλες μονάδες. Όπως επεσήμανε η Γερμανίδα καγκελάριος, μια «πράξη εθνικής αλληλεγγύης» είναι πλέον αναγκαία.

Τόνισε δε ότι οι γερμανικές κυβερνήσεις συμφώνησαν σε μια πράξη αλληλεγγύης για να μειώσουν τον αριθμό των κρουσμάτων.

