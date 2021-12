Elon Musk προς εργαζομένους: Η SpaceX κινδυνεύει με χρεοκοπία

Μπορεί η SpaceX να θεωρείται μία από τις πιο καινοτόμες και δυνατές εταιρίες στον κόσμο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι… που δεν βλέπουμε. Αλλά τους βλέπει ο Elon Musk. Όπως μεταδίδει το CNBC, ο ιδρυτής της SpaceX έστειλε πριν λίγες ημέρες επείγον email στους υπαλλήλους της SpaceX, εκλιπαρώντας τους να εργαστούν το Σαββατοκύριακο στη γραμμή παραγωγής των Raptor κινητήρων, σημειώνοντας πως η εταιρία βρίσκεται σε μία “κρίση”.

Στο κείμενο, ο Musk αναφέρει πως η SpaceX βρίσκεται “σε πραγματικό κίνδυνο χρεοκοπίας” αν η παραγωγή δεν αυξηθεί για να υποστηρίξει τον υψηλό αριθμό πτήσεων του νέου πυραύλου Starship την επόμενη χρονιά.

Σημειώνεται ότι οι Raptor κινητήρες θα είναι αυτοί που θα πάνε το Starship στην επιφάνεια της Σελήνης το 2025 και η πρώτη τροχιακή δοκιμή του σκάφους αναμένεται τους δύο πρώτους μήνες του 2022. Σύμφωνα με το mail του Musk, η SpaceX πρέπει να εκτοξεύει ένα Starship τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες για να μπορέσει να επιβιώσει οικονομικά η εταιρία και η έως τώρα κατάσταση δείχνει πως η παραγωγή των Raptor κινητήρων δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο.

Κάλεσε όλους τους εργαζομένους να επιστρέψουν στην παραγωγή εκτός κι αν έχουν κάποια επείγουσα οικογενειακή κατάσταση.

Μετά τις αποκαλύψεις, ο Musk έκανε ένα tweet στο οποίο σημείωσε ότι: Εάν μια σοβαρή παγκόσμια ύφεση εξαντλούσε τη διαθεσιμότητα κεφαλαίου / ρευστότητας ενώ η SpaceX έχανε δισεκατομμύρια στα projects Starlink & Starship, τότε η χρεοκοπία δεν θα ήταν αδύνατη. Αν και προς το παρόν δεν είναι πιθανή.

Elon Musk says SpaceX could face 'genuine risk of bankruptcy' if Raptor production is not enough for a 'Starship flight rate of at least once every two weeks'https://t.co/E9uWA9kN73