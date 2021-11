Μίσιγκαν: Πυροβολισμοί σε Λύκειο με τουλάχιστον έξι τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε την Τρίτη (30/11) σε λύκειο της Οξφόρδη στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ένοπλος άνοιξε πυρ στο σχολείο το μεσημέρι της Τρίτης (τοπική ώρα) με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες. Η αστυνομία απάντησε γύρω στις 12:55 μ.μ. σε μια αναφορά για πυροβολισμούς στο Oxford High School.

Ένας ύποπτος έχει ήδη συλληφθεί ως δράστης, ενώ βρέθηκε και ένα πιστόλι, δήλωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όκλαντ, το οποίο πρόσθεσε πως δεν θεωρεί ότι υπήρχαν περισσότεροι από ένας δράστες. «Τέσσερις έως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, αλλά δεν έχουν αναφερθεί θύματα», ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

«Αυτή τη στιγμή η σκηνή παραμένει ενεργή», είπε ο υποσερίφης Mike McCabe στα τοπικά μέσα ενημέρωσης περίπου στη 1:30 μ.μ. «Έχουμε πολλαπλές μονάδες περιπολίας στο σημείο», πρόσθεσε.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

JUST IN: Multiple people injured in shooting at Oxford High School in suburban Detroit, authorities say; a suspected shooter is in custody. https://t.co/SASqXq8mgv

— NBC News (@NBCNews) November 30, 2021

