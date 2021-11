G7: Πολύ μεταδοτική η μετάλλαξη Όμικρον – Απαιτείται άμεση δράση

Η παραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον είναι πολύ μεταδοτική και απαιτεί επείγουσα δράση, προειδοποιούν οι υπουργοί Υγείας της G7 στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε, μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνόδου την οποία συγκάλεσε το Λονδίνο.

Όπως εκτίμησαν οι υπουργοί Υγείας των χωρών της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών (G7), “η διεθνής κοινότητα είναι αντιμέτωπη με την απειλή μιας νέας πολύ μεταδοτικής παραλλαγής της Covid-19, που απαιτεί επείγουσα δράση”.

Όπως πρόσθεσαν για τη χώρα της νότιας περιοχής της αφρικανικής ηπείρου, η οποία ταυτοποίησε αυτή τη νέα παραλλαγή, “οι υπουργοί χαιρέτισαν την υποδειγματική εργασία της Νότιας Αφρικής, η οποία εντόπισε την παραλλαγή και προειδοποίησε τις άλλες”, ενώ εξέφρασαν λύπη για τους περιορισμούς που αποφάσισαν άλλες χώρες με στόχο τη Νότια Αφρική.

Οι χώρες της G7 “αναγνώρισαν επίσης “τη στρατηγική σύνδεση να διασφαλιστεί η πρόσβαση στα εμβόλια” “προετοιμάζοντας” τις χώρες να λάβουν δόσεις, παρέχοντας “επιχειρησιακή βοήθεια, δίνοντας συνέχεια στις δεσμεύσεις μας στον τομέα των δωρεών, στον αγώνα κατά της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια, καθώς και υποστηρίζοντας την έρευνα και την ανάπτυξη”.

Οι χώρες της G7 δεσμεύονται εξάλλου “να συνεχίσουν να εργάζονται σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους διεθνείς εταίρους προκειμένου να μοιραστούν τις πληροφορίες και να παρακολουθήσουν την Όμικρον”.

Today I convened an urgent meeting of G7 health ministers to discuss Omicron.



It’s vital that we continue to collaborate with our international partners to tackle this new variant, and future threats. pic.twitter.com/MlV7aasYp6