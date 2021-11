Η μαρτυρία που καίει τον πρίγκιπα Κάρολο: Τι χρώμα θα έχουν τα παιδιά της Μέγκαν και του Χάρι

Η μαρτυρία που καίει τον πρίγκιπα Κάρολο - Το απαράδεκτο ρατσιστικό σχόλιο για την επιδερμίδα των παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν.

Για χρόνια κυκλοφορούν εικασίες για το ποιο ήταν το μέλος της βασιλικής οικογένειας της Αγγλίας που έκανε το ρατσιστικό σχόλιο για το χρώμα του γιου της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι.

Σύμφωνα με μια καλά τοποθετημένη πηγή, αυτός ήταν ο πρίγκιπας Κάρολος.

Όπως αναφέρει στο νέο βιβλίο του ο συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσεν, «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» που κυκλοφορεί την Τρίτη, οι εικασίες του πρίγκιπα Καρόλου σχετικά με τον τόνο του δέρματος των μελλοντικών παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν ήταν αυτές που άθελά του πυροδότησαν τη ρήξη μεταξύ του ζευγαριού και της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η πηγή ανέφερε πως στις 27 Νοεμβρίου 2017, την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα ο αρραβώνας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, ο πρίγκιπας Κάρολος είπε στη σύζυγό του, Καμίλα: «Αναρωτιέμαι πώς θα είναι τα παιδιά τους».

Η πηγή αναφέρει επίσης πως η Καμίλα «αιφνιδιάστηκε» από την ερώτηση και απάντησε: «Λοιπόν, απολύτως υπέροχα, είμαι σίγουρη». Όμως, χαμηλώνοντας τη φωνή του, ο Κάρολος συνέχισε: «Αυτό που θέλω να πω είναι, πώς νομίζεις ότι θα είναι το χρώμα των παιδιών τους;».

Μετά την αποκάλυψη αυτών των λεπτομερειών, εκπρόσωπος του πρίγκιπα Καρόλου έσπευσε να αρνηθεί τα πάντα στη New York Post: «Είναι αποκύημα φαντασίας και δεν αξίζει περαιτέρω σχόλιο».