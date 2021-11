Παραλλαγή Όμικρον: Ο Φάουτσι προειδοποιεί για πέμπτο κύμα της πανδημίας

Ο επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος του Τζο Μπάιντεν, Άντονι Φάουτσι, δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχει η πιθανότητα οι ΗΠΑ έχουν να μπουν σε ένα πέμπτο κύμα»μολύνσεων από κορονοϊό εν μέσω αυξανόμενων κρουσμάτων και στασιμότητας των ποσοστών εμβολιασμού.

Προειδοποίησε επίσης ότι η παραλλαγή Όμικρον που ανακαλύφθηκε πρόσφατα δείχνει σημάδια αυξημένης μεταδοτικότητας.

Η νέα μετάλλαξη πυροδοτεί φόβους για το εάν θα είναι πιο ανθεκτική στα εμβόλια, γεγονός που έχει θέσει σε συναγερμό τους επιστήμονες.

Ο Άντονι Φάουτσι, μιλώντας στο NBC εξήγησε γιατί η μετάλλαξη έχει σημάνει συναγερμό. Ειδικότερα ανέφερε ότι η παραλλαγή ενσωματώνει 32 ή και περισσότερες μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη-ακίδα του κορoναϊού.

«Δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί, αλλά αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό», ξεκαθάρισε.

Ο επιδημιολόγος παρέπεμψε επίσης και στα επιδημιολογικά δεδομένα στη Νότια Αφρική, όπου εντοπίστηκε η νέα μετάλλαξη, όπου τα κρούσματα αυξήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά τα χαμηλά επίπεδα μόλυνσης, ξαφνικά διαπιστώθηκε ένα άλμα. Και οι Νοτιοαφρικάνοι κατάλαβαν ότι ο ιός είναι διαφορετικός απ’ αυτόν που γνωρίζουμε. Ως εκ τούτου, η αύξηση στα κρούσματα αποτελεί ένδειξη ότι έχει την ικανότητα να μεταδίδεται γρήγορα.

TODAY: Dr. Fauci tells Meet the Press that South African health officials were transparent in their Covid reporting when they observed the rise of the Omicron variant. #IfItsSunday #MTP



Dr. Fauci: "All of a sudden there was this big spike" in infections. pic.twitter.com/Loq1cqgWCe