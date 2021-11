Το εκ γενετής σημάδι στο νεογέννητο της φίλης της αποκάλυψε την οδυνηρή αλήθεια

Μια γυναίκα από την Αριζόνα των ΗΠΑ ανακάλυψε πως ο ίδιος ο σύζυγός της ήταν ο πατέρας του παιδιού της καλύτερης φίλης της, όταν πρόσεξε το εκ γενετής σημάδι στον λαιμό του νεογέννητου βρέφους, το οποίο ήταν ίδιο με εκείνο που είχε ο άντρας της.

Η 28χρονη Hailey Custer, μητέρα 4 παιδιών η ίδια, ένιωσε να χάνει τον κόσμο της, διαπιστώνοντας πως ο 36χρονος σύζυγός της Travis Bowling την απάτησε με την καλύτερή της φίλη.

Η Custer υποστηρίζει πως ο πρώην πλέον σύζυγός της την είχε απατήσει με τουλάχιστον 30 γυναίκα στα έξι χρόνια του γάμου τους, ενώ είχε κάνει και δύο ακόμη παιδιά.

«Άκουσα φήμες ότι η φίλη μου ήταν έγκυος και άστεγη, έτσι την προσέγγισα. Ένιωσα την ανάγκη να τη βοηθήσω», είπε η Custer στο πρακτορείο Caters. «Είχε μόλις επιστρέψει από το μαιευτήριο και άλλαζα το μωρό όταν είδα στον λαιμό το σημάδι».

Περιγράφοντας το σοκ που ένιωσε, σημείωσε: «Όταν κατάλαβα ότι η φίλη μου στεκόταν δίπλα μου, την κοίταξα και απλώς ήξερα. Δεν μπορούσε να πει τίποτα, απλώς κατέβασε το κεφάλι και κοίταζε το πάτωμα».

«Έπρεπε να βρω τη συγχώρεση για εμένα και για τα παιδιά»

Όταν ξεπέρασε το αρχικό σοκ, η Custer υποστήριξε ότι συγχώρεσε τη φίλη της και αποφάσισε να συνεχίσει τη φιλία τους, αλλά και να έχει μια κάποια επαφή με τον πρώην της για χάρη των παιδιών. «Ήμουν σε μια κατάσταση σοκ για λίγο. Βγήκα έξω όταν το πρωτοέμαθα και απλώς προσευχήθηκα».

Η Custer μοιράστηκε την ιστορία της στο TikTok, όπου το αρχικό της βίντεο συγκέντρωσε περισσότερα από 3,4 εκατομμύρια views, σύμφωνα με τη NY Post.

«Μου ήρθαν κάποια σχόλια που έλεγαν ότι αν πρόσεχα τον άντρα μου δεν θα με απατούσε. Πολλά από τα σχόλια όμως ήταν υποστηρικτικά».

«Έπρεπε να βρω τη συγχώρεση για εμένα και για τα παιδιά», είπε η ίδια, ενώ ο πρώην της και η φίλη της αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την υπόθεση.

