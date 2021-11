Συναγερμός στην Ευρώπη – Στο βαθύ κόκκινο οι περισσότερες χώρες

Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μία νέα έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού, κάτι που παρουσιάζει και ο χάρτης της ECDC, έχοντας σε βαθύ κόκκινο πολλές χώρες της γηραιάς ηπείρου.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη από την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού με το τέταρτο κύμα να επελαύνει στις περισσότερες χώρες, οι οποίες έχουν μπει στο βαθύ κόκκινο στον χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων (ECDC) που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη (18/11).

Σχεδόν όλη η Ευρώπη βρίσκεται στο «κόκκινο», με εξαίρεση τη Σαρδηνία, που είναι και η μοναδική «πράσινη» περιοχή.

Στο βαθύ κόκκινο σχεδόν όλη η Ελλάδα

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον χάρτη του ECDC βρίσκεται στο «βαθύ κόκκινο» δηλαδή στο Επίπεδο 5. Από το ανώτατο επίπεδο συναγερμού εξαιρούνται η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου που όπως φαίνεται είναι στο «κόκκινο».

Updated maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5



*ECDC portal is having issues ATM; we will update the map page ASAP. pic.twitter.com/Qml5SNEmT6