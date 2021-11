Ιταλία: Ανακαλύφθηκε νέο δωμάτιο στην αρχαία Πομπηία - Ρίχνει φως στον τρόπο ζωής των σκλάβων 15:50

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα δωμάτιο σε μια έπαυλη λίγο έξω από την Πομπηία, όπου περιλαμβάνονται κρεβάτια και άλλα αντικείμενα, τα οποία ρίχνουν φως στις συνθήκες διαβίωσης των σκλάβων στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη, που χάθηκε έπειτα από την έκρηξη του ηφαιστείου.

Το δωμάτιο, το οποίο έχει συντηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση, περιλαμβάνει τρία ξύλινα κρεβάτια και μια σειρά άλλων αντικειμένων, μεταξύ άλλων αμφορείς, κεραμικές κανάτες και ένα δοχείο νυχτός.

«Αυτή η νέα σημαντική ανακάλυψη εμπλουτίζει την κατανόησή μας για την καθημερινή ζωή των κατοίκων της αρχαίας Πομπηίας, ιδιαιτέρως για μια κοινωνική τάξη για την οποία λίγα είναι γνωστά», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας Ντάριο Φραντσεσκίνι.

Βάσει του ρωμαϊκού νόμου, οι σκλάβοι θεωρούνται ιδιοκτησία και δεν τους αναγνωριζόταν νομική ατομικότητα.

Το «δωμάτιο των σκλάβων» βρίσκεται κοντά στην περιοχή που ανακαλύφθηκε νωρίτερα φέτος ένα τελετουργικό άρμα κοντά στους στάβλους μιας αρχαίας βίλας στη Τσίβιτα Τζουλιάνα, σε απόσταση 700 μέτρων βόρεια των τειχών της αρχαίας Πομπηίας.

Δύο από τα κρεβάτια ήταν μήκους 1,7 μέτρων, ενώ το τρίτο ήταν 1,4 μέτρων, στοιχεία που υποδεικνύουν πως το δωμάτιο ενδεχομένως χρησιμοποιείτο από μια μικρή οικογένεια σκλάβων, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτισμού.

Το δωμάτιο, 16 τετραγωνικών μέτρων, με ένα μικρό παράθυρο ψηλά, χρησίμευε επίσης ως αποθηκευτικός χώρος, καθώς βρέθηκαν οκτώ αμφορείς τοποθετημένοι στις γωνίες του.

Discoveries continue to be made at Civita Giuliana, in the suburban villa to the north of #Pompeii which has been studied since 2017, and from which - in the servant’s quarters - have already emerged a ceremonial chariot and stable containing the remains of 3 equines. pic.twitter.com/B26MzXbQL4

— Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 6, 2021