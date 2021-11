Τραγωδία σε συναυλία του Τράβις Σκοτ στο Τέξας - Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Τραγωδία σε συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, που έγινε στο Χιούστον του Τέξας.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίσθηκαν κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld χθες, Παρασκευή, στο Χιούστον του Τέξας, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις αρχές.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα) δεν είχε γίνει ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη, πόσοι είναι οι τραυματίες ούτε πώς τραυματίσθηκαν, μετέδωσε δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χιούστον είχε ανακοινώσει νωρίτερα με μήνυμά της στο Twitter πως έχει σπεύσει επιτόπου κοντά στο πάρκο NRG αφού έλαβε πληροφορίες για τραυματισμούς πολιτών.

Βίντεο έδειχναν ανθρώπους να χορεύουν δίπλα σε αναίσθητους ανθρώπους που βρισκόταν στο έδαφος.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι το πλήθος άρχισε να κινείται προς την σκηνή, προκλήθηκε πανικός και αρκετοί τραυματίστηκαν. 11 θεατές υπέστησαν καρδιακή προσβολή.

Developing situation as fire trucks and ambulances responding to incident at Astroworld Festival at @nrgpark @KHOU pic.twitter.com/1FVwbKVl2f

— Zack Tawatari (@zacktKHOU) November 6, 2021