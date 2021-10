Στους Μπέντζαμιν Λιστ και Ντέιβιντ ΜακΜίλαν, απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημείας για το 2021

για την ανάπτυξη της ασύμμετρης οργανοκατάλυσης, όπως αναφέρει και ο επίσημος λογαριασμών των βραβείων στο Twitter.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021