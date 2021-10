Αφγανιστάν: Μακελειό στην Κάμπουλ – Πολλοί νεκροί από έκρηξη έξω από τζαμί

Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από έκρηξη βόμβας, που σημειώθηκε νωρίτερα έξω από τζαμί, στην Καμπούλ.

Σύμφωνα με το Aljazeera, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην είσοδο τζαμιού Eid Gah, όπου τελούνταν μνημόσυνο για τη μητέρα του εκπροσώπου των Ταλιμπάν Zabihullah Mujahid.

«Άκουσα τον ήχο μιας έκρηξης κοντά στο τζαμί Eid Gah, και ακολούθησαν πυροβολισμοί», δήλωσε ο Αμπντουλάχ, ιδιοκτήτης καταστήματος στην περιοχή, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων, ούτε υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

#Kabul: The Kabul Emergency Hospital has confirmed four wounded people have so far been taken to their hospital following the explosion in PD1, outside Eid Gah Mosque. #ArianaNews pic.twitter.com/u4wP9zLz6Z