Παλεύουν με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα λίγο πριν βρουν τραγικό θάνατο

Τρομακτικές εικόνες καταγράφηκαν από τις στιγμές που ένας Ρώσος fitness coach προσπάθησε να σώσει μια γυναίκα, η οποία βούτηξε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα σε ένα resort της Ισπανίας. Δυστυχώς όμως βρήκε τραγικό θάνατο μπροστά στη σύζυγό του, η οποία κατέγραφε το περιστατικό.

Ο 30χρονος Daniil Gagarin φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψε η σύζυγό του Darya την περασμένη Πέμπτη, προσπαθώντας να σώσει την fitness expert, Emma Mönkkönen, από τη Φινλανδία, η οποία πήδηξε από ένα βράχο μέσα στα κύματα στον ορμίσκο La Zorra.

Αφότου όμως κατάφερε να τραβήξει τη Mönkkönen σε έναν βράχο, ο Gagarin και η 24χρονη γυναίκα γλίστρισαν και έπεσαν ξανά στην ταραγμένη θάλασσα και παρασύρθηκαν, την ώρα που η Darya φώναζε για βοήθεια.

Ανασύρθηκαν και οι δύο νεκροί από τη θάλασσα

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μερικά μίλια μακριά από το σημείο όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ το πτώμα του Gagarin ανασύρθηκε την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρει η NY Post.

Και τα δύο θύματα φέρεται να έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν σε ένα γυμναστήριο στην πόλη Αλικάντε.

