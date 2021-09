Εκλογές Γερμανία: Θρίλερ δείχνουν τα exit polls – Οριακό προβάδισμα για το SPD

Έκλεισαν οι κάλπες για τις γερμανικές εκλογές 2021 (στις 19:00 ώρα Ελλάδος) και το πρώτο exit poll δείχνει θρίλερ με ισοπαλία στο 25%.

Στο πρώτο exit poll που μόλις έγινε γνωστό ο Ολαφ Σολτς συγκεντρώνει ποσοστό 25%, ποσοστό που έχει και ο Αρμιν Λάσετ!

Στο δεύτερο exit poll βλέπουμε οριακό προβάδισμα του SPD.

Οριακό προβάδισμα στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 24,9% έναντι 24,7% της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) έδωσε πριν από λίγο το ARD, μεταδίδοντας τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων.

Ακολουθούν οι Πράσινοι με 14,8%, η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 11,3%, οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 11,2% και η Αριστερά με το οριακό 5%.

Με αυτά τα ποσοστά, όλοι οι συνδυασμοί εκτός από το SPD, τους Πράσινους, την Αριστερά, είναι πιθανοί.

Νωρίτερα σύμφωνα με πρόγνωση του ZDF, το SPD εξασφαλίζει 26% έναντι 24% της Χριστιανικής Ένωσης.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, οι Σοσιαλδημοκράτες και τα Χριστιανικά Κόμματα συγκεντρώνουν 25% των ψήφων. Αυτό σημαίνει ότι τα Xριστιανικά Kόμματα καταγράφουν το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα στην ιστορία τους.

Την τρίτη θέση φαίνεται να κατακτούν οι Πράσινοι με 15%. Ακολουθεί νέα ισοψηφία ανάμεσα στους Φιλελεύθερους (FDP) και το εθνολαϊκιστικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), που συγκεντρώνουν από 11% των ψήφων.

Το Κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) καταγράφει απώλειες και, σύμφωνα πάντα με τα πρώτα exit polls, περιορίζεται στο 5%, δηλαδή ακριβώς στο όριο που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή.

Δείτε live τι μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ:

Οι πρώτες δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων

«Δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα», δήλωσε πριν από λίγο ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης 'Αρμιν Λάσετ, ο οποίος απηύθυνε ωστόσο έμμεση πρόσκληση προς τους Φιλελεύθερους (FDP) και τους Πράσινους για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Σε ό,τι αφορά το δυσμενές αποτέλεσμα, το απέδωσε στην απουσία «μπόνους εξουσίας», επειδή ο αρχηγός του CDU δεν ήταν και καγκελάριος, καταλογίζοντας εμμέσως την ευθύνη στην 'Αγγελα Μέρκελ. «Η Γερμανία χρειάζεται τώρα έναν συνασπισμό για το μέλλον», τόνισε και πρόσθεσε ότι θα κάνει τα πάντα προκειμένου να σχηματιστεί ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία της Ένωσης.

Από την πλευρά του ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι το κόμμα του προηγείται και επομένως έχει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του Κόμματος των Φιλελεύθερων (FDP), Κρίστιαν Λίντνερ, δεν αποκλείεται να έχει τελικά τον ρόλο του ρυθμιστή της επόμενης κυβέρνησης. «Οι πολίτες θέλουν μια κυβέρνηση του κέντρου», δήλωσε και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα του κόμματός του. Η δήλωσή του ερμηνεύτηκε από πολλούς σχολιαστές ως νύξη προς την Χριστιανική Ένωση.

Γενικός γραμματέας SPD: Έχουμε εντολή να κυβερνήσουμε

"Έχουμε εντολή να κυβερνήσουμε και ο Όλαφ Σολτς να γίνει Καγκελάριος", δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του SPD Λαρς Κλινγκμπάιλ, αναφερόμενος στην πρόγνωση αποτελέσματος που δίνει στο κόμμα του προβάδισμα δύο μονάδων έναντι των CDU/CSU.

Σύμφωνα με το exit poll του πρώτου δικτύου της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης, ΑRD

SPD (Όλαφ Σολτς) 25%

CDU / CSU (Άρμιν Λάσετ) 25%

Πράσινοι (Αναλένα Μπέρμποκ) 15%

FDP (Φιλελεύθεροι) 11%

Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) 11%

Αριστερό Κόμμα (Die Linke) 5%

