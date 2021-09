ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βιρτζίνια – Τέσσερις τραυματίες, διέφυγε ο δράστης

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροβολισμούς σε ένα λύκειο στη Βιρτζίνια, στην πολλοστή επίθεση που σημειώνεται σε σχολικό ίδρυμα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με τραύματα από σφαίρες, που δεν φαίνεται να είναι απειλητικά για τη ζωή τους, ανέφεραν οι αρχές της πόλης Νιούπορτ Νιους. Σύμφωνα με τον ιστότοπο kiro7.com, οι τραυματίες είναι δύο 17χρονοι μαθητές του λυκείου Χέριτεϊτζ.

Άλλοι δύο μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού τραυματίστηκαν κατά την εκκένωση του κτιρίου. Ο δράστης διέφυγε.

Το σχολείο εκκενώθηκε και οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε ένα γειτονικό γήπεδο τένις, όπου κλήθηκαν να τους παραλάβουν οι γονείς τους. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται έφηβοι και ενήλικοι, συγκεντρωμένοι δίπλα στους φράχτες του γηπέδου. Στο σημείο έσπευσαν και σύμβουλοι ψυχικής υγείας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι οι αναφορές περί «ενεργών» ενόπλων σε άλλα σχολεία της πόλης ήταν ψευδείς.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ έγραψε στο Twitter ότι παρακολουθεί την κατάσταση, μαζί με τους συνεργάτες του.

Το 2007 στη Βιρτζίνια σημειώθηκε μια από τις χειρότερες σφαγές στην ιστορία των ΗΠΑ, όταν ένας σπουδαστής άνοιξε πυρ στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο και στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Μπλάκσμπεργκ, σκοτώνοντας 32 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 17.

There's been another school shooting: Two people have reportedly been shot at Heritage High School in Newport News, Virginia. pic.twitter.com/5VnECGscb0

BREAKING: A source confirms there was an "incident" inside Heritage High School in Newport News. Someone has been shot, extent of injuries unknown at this time. @13NewsNow pic.twitter.com/tiSfizZXKe