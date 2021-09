Μακελειό στη Ρωσία: Σοκάρει ο δράστης - Μου αρέσει να προκαλώ τρόμο στους ανθρώπους

Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, έχουν περάσει χρόνια και συνειδητοποίησα ότι έφτασε η ώρα να κάνω αυτό που ονειρευόμουν, έγραψε σε έναν λογαριασμό στο Twitter ο δράστης, που αιματοκύλησε το πανεπιστήμιο στην Ρωσία. Ο λογαριασμός του όμως στη συνέχεια σβήστηκε, όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Ένας φοιτητής άνοιξε σήμερα πυρ μέσα στο πανεπιστήμιο Perm State της πόλης Περμ, μιας πόλης στα Ουράλια Όρη, στην ανατολική Ρωσία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς ακόμα, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

Aν και οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 8 νεκρούς και 28 τραυματίες, βάσει νεότερων πληροφοριών του Reuters αλλά και της Washington Post, που επικαλούνται στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της χώρας, οι νεκροί φέρονται να είναι μέχρι στιγμής 6 και οι τραυματίες 24.

Ο ένοπλος δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος Timur Bekmansurov, φοιτητής του πανεπιστημίου Perm State, ο οποίος έδρασε μόνος του.

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό καθώς η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται όλα τα σοβαρά εγκλήματα στη χώρα, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό.

Σύμφωνα ωστόσο με τοπικά ΜΜΕ που επικαλούνται την ανάρτησή του στα social media, καθώς ο 18χρονος φέρεται να είχε προαναγγείλει την εν λόγω επίθεση, οι ενέργειές του δεν συνδέονται με την πολιτική ή τη θρησκεία, αλλά το κίνητρό του ήταν το μίσος.

#Russia: An armed attack took place in #Perm State University (#PSU) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.



His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT — War Noir (@war_noir) September 20, 2021

Νωρίτερα, διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν πως η αστυνομία κατάφερε να τον «εξουδετερώσει» μέσα σε μια αίθουσα όπου είχε ταμπουρωθεί, ωστόσο το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει πως ο δράστης έχει συλληφθεί. Υπάρχουν μάλιστα αναφορές ότι ο 18χρονος τραυματίστηκε κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του. Όπως χαρακτηριστικά επικαλείται το Reuters, ο δράστης αυτήν την ώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο τραυματισμένος.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από διεθνή ΜΜΕ δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν, προκαλώντας σοκ.

reports of another school shooting in Russia; this time at Perm State University. Russian agencies say there are casualties. pic.twitter.com/jkeyGDLO05 — Mike Eckel (@Mike_Eckel) September 20, 2021



Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ. τοπική ώρα. Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι.

Footage shows moment police shoot 18 year old gunman. An eyewitness told me that police and special units arrived at the scene within a few minutes. That quick response likely saved many lives. pic.twitter.com/isuhnmOJjb — Oliver Carroll (@olliecarroll) September 20, 2021

Εικόνες με τον δράστη να έχει τραυματιστεί κατά τη σύλληψή του κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Λίγο πριν τη συγκλονιστική στιγμή της επίθεσης, ο δράστης εμφανίζεται να περιφέρεται στους χώρους του πανεπιστημίου, φορώντας μαύρα ρούχα, κράνος και κρατώντας όπλο:

Mass shooting in Russia University Perm pic.twitter.com/5puJ3KVD87 — FinTwit (@wallsteetbets) September 20, 2021



Σοκάρει το σημείωμα που άφησε ο 18χρονος δράστης

«Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, έχουν περάσει χρόνια και συνειδητοποίησα ότι έφτασε η ώρα να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», έγραψε σε έναν λογαριασμό στο Twitter ο δράστης, που αποδίδεται σε εκείνον. Ο λογαριασμός του όμως στη συνέχεια σβήστηκε, όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, η βρετανική Mirror, έφερε στη δημοσιότητα όσα είχε αναφέρει σε αναρτήσεις που είχε κάνει ο Bekmansurov κατά την προσπάθειά του να εκδώσει άδεια οπλοφορίας. «Όσο καιρό ξέρω τον εαυτό μου, πάντα σκεφτόμουν τον θάνατο. (..) Μου αρέσει να προκαλώ πόνο στους ανθρώπους», αναφέρονται, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά.

Συλλυπητήρια Πούτιν στους συγγενείς των θυμάτων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς των θυμάτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ο πρόεδρος ενημερώθηκε γι' αυτό που συνέβη στο πανεπιστήμιο του Περμ. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν να στείλει στο Περμ τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας για να οργανώσουν την παροχή βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς αυτών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η επίθεση αυτή είναι η τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Τον περασμένο Μάιο ένοπλος έφηβος άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο της πόλης Καζάν σκοτώνοντας εννέα ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς περισσότερους.

Αυτή ήταν η πιο αιματηρή επίθεση σε σχολείο στην ιστορία της Ρωσίας από το 2018, όταν ένας φοιτητής σε κολλέγιο της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας σκότωσε 20 ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Μετά την επίθεση στο Καζάν, η Ρωσία αύξησε το όριο ηλικίας για νόμιμη αγορά όπλου από 18 στα 21 έτη, αλλά ο νέος νόμος δεν έχει ακόμη τεθεί σε ισχύ.