Αποκάλεσε τη γυναίκα του Τριντό πόρνη και εκείνος ξέσπασε

Δεν είναι λίγες οι φορές που πολιτικοί έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με επικριτές τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα αίματα έχουν ανάψει με ύβρεις να εκστομίζονται ενώ δεν έχουν λείψει και οι χειροδικίες.

Σε μία τέτοια διαμάχη ενεπλάκη ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό όταν άκουσε έναν άγνωστο άντρα να τον κοροϊδεύει και να τον βρίζει.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», o πρωθυπουργός του Καναδά, Τζαστίν Τριντό, δεν δίστασε να βάλει στη θέση του τον άγνωστο άνδρα, ο οποίος ξαφνικά άρχισε να τον κοροϊδεύει ενώ ο ίδιος ετοιμαζόταν να φωτογραφηθεί έξω από ένα νοσοκομείο που είχε επισκεφθεί, έξι ημέρες πριν τις εκλογές.Στην αρχή ήταν ψύχραιμος αλλά μόλις ο άνδρας αποκάλεσε τη σύζυγό του «πόρνη» εκείνος του απάντησε: «Δεν υπάρχει νοσοκομείο να ασχοληθείς τώρα;».

Η πολιτική κατάσταση στον Καναδά είναι τεταμένη καθώς σε 5 μέρες οι πολίτες προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν τη νέα τους ηγεσία. Όλες πάντως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα δοθεί σκληρή μάχη στην κάλπη στις 20 Σεπτεμβρίου με τον Φιλελεύθερο Τριντό να διασταυρώνει τα ξίφη του με συντηρητικό Έριν Ο’ Τουλ.

Trudeau demonstrating his lack of leadership capabilities, removes his mask to yell out to a protester … “Isn’t there a hospital you should be going to bother right now” … pic.twitter.com/XNKQGd4VGP