Grindadrap: Παγκόσμιο σοκ από τη σφαγή 1.428 δελφινιών στα νησιά Φερόε

Παγκόσμιο σοκ από τη σφαγή 1428 δελφινιών στα νησιά Φερόε.

Στα νησιά Φερόε, η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη, αφού 1428 δελφίνια σφαγιάστηκαν, στο πλαίσιο του ετήσιου αιματηρού εθίμου Grindadrap, το οποίο χρονολογείται από τον 7ο αιώνα.

Στην Αυστραλία ένα τεράστιο κοπάδι από περισσότερες από 100 μεγάπτερες φάλαινες εντοπίστηκε να πλέει δίπλα σε σκάφος στα ανοικτά των ακτών.

Πρόκειται για ένα απίστευτα σπάνιο γεγονός που σύμφωνα με τους ειδικούς έχει καταγραφεί μόλις μία φορά στο παρελθόν στην συγκεκριμένη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι τα νησιά Φερόε είναι το τελευταίο μέρος στην Ευρώπη όπου το κυνήγι θαλάσσιων θηλαστικών επιτρέπεται.

Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες στο Twitter, με τους χρήστες να καλούν τους τουρίστες να μην επισκεφθούν ποτέ τον συγκεκριμένο προορισμό.

Το Blue Planet Society, μία ακτιβιστική οργάνωση για τα δικαιώματα των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος κάλεσε την κυβέρνηση της Δανίας να πάρει θέση και να απαγορεύσει το κτηνώδες έθιμο.

Μέλη της οργάνωσης αναφέρουν ότι το φετινό κυνήγι ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ, με τα τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τη θανάτωση 1.428 δελφινιών.

Large pod of #whitesided #dolphins killed in a #grindadrap (whale murder) at the #faroe islands. https://t.co/e6h8zfBRzV