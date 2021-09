Πατέρας σκότωσε τον φίλο του που είδε σε βίντεο το βιασμό της 8χρονης κόρης του

Ένας πατέρας από τη Ρωσία συνελήφθη για τον φόνο ενός παιδόφιλου, ο οποίος φέρεται να βίασε την κόρη του όταν ήταν 8 ετών.

Ο φερόμενος ως παιδόφιλος Oleg Sviridov, 32 ετών, είχε στο κινητό του βίντεο από την κακοποίηση αρκετών παιδιών στο χωριό Vintai στην περιοχή Samara της Ρωσίας, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλείται η Daily Mail.

O 34χρονος πατέρας Vyacheslav M. τα έπινε με τον φίλο του Sviridov όταν είδε τις εικόνες στο κινητό του, στις οποίες φέρεται να καταγραφόταν ο βιασμός της κόρης του, η οποία είναι σήμερα 9 ετών.

Ο πατέρας αμέσως ήρθε αντιμέτωπος με τον Sviridov, ο οποίος έφυγε τρέχοντας προτού ο Vyacheslav προλάβει να αντιδράσει, αναφέρει το δημοσίευμα. Ο «παιδόφιλος» ήταν στενός φίλος της οικογένειας του Vyacheslav και κάποιες φορές κρατούσε την κόρη του, την οποία είχε κακοποιήσει σεξουαλικά αρκετές φορές.

Ο Vyacheslav κατήγγειλε τους βιασμούς στην τοπική αστυνομία και ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό. Ο πατέρας όμως κατάφερε να τον εντοπίσει πρώτος και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου.

Ο Vyacheslav είπε αργότερα στην αστυνομία ότι ο Sviridov «είχε σκοντάψει στο μαχαίρι στη διάρκεια καβγά» σε ένα δάσος κοντά στο χωριό, υποστηρίζοντας ότι δεν τον σκότωσε σκόπιμα.

Το πτώμα του φερόμενου παιδόφιλου βρέθηκε κοντά στο χωριό την Πέμπτη, περισσότερο από μια εβδομάδα αφότου ο Vyacheslav είχε δει το βίντεο κακοποίησης.

Ο Vyacheslav συνελήφθη μετά τον εντοπισμό του πτώματος και η έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η έρευνα της αστυνομίας για τη σεξουαλική κακοποίηση τριών παιδιών που είχε καταγραφεί με το κινητό του Sviridov. Πηγές από την αστυνομία λένε πως το τηλέφωνο του νεκρού άντρα περιλάμβανε βίντεο με βίαιους βιασμούς και άλλων κοριτσιών του χωριού, ηλικίας 6 και 11 ετών. Φέρεται μάλιστα να κακοποιούσε κοριτσάκια για πέντε χρόνια προτού ο Vyacheslav εντοπίσει το φριχτό περιεχόμενο στο κινητό του.

Κάτοικοι του χωριού Vintai και σχολιαστές στα social media απαιτούν ο Vyacheslav να μη βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία. «Δεν είναι δολοφόνος – προστάτευσε την κόρη του και τα παιδιά μας», είπε ένας κάτοικος και συμπλήρωσε: «Όλοι είναι με το μέρος του».

Η γνωστή τηλεοπτική δημοσιογράφος και πρώην υποψήφια για την προεδρία της Ρωσίας, Ksenia Sobchak, είπε στους followers: «Όλοι οι γονείς στηρίζουν τον φονιά του παιδόφιλου».

Russian father who killed 'paedophile' friend after finding footage of him 'raping his eight-year-old girl' should not face murder charge https://t.co/B9Aq3xhB1m

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 3, 2021

newsbeast