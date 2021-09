Τραγωδία με νεκρά δίδυμα αγοράκια μόλις 20 μηνών – Έμειναν στο αυτοκίνητο για 9,5 ώρες

Τα δίδυμα αγοράκια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του έξω από έναν παιδικό σταθμό στη Νότια Καρολίνα πέθαναν από την έκθεση στη ζέστη και πιθανόν να έμειναν στο όχημα για 9,5 ώρες, ανέφερε ο ιατροδικαστής για τη συγκλονιστική υπόθεση.

Οι Bryson και Brayden McDaniel, 20 μηνών, εντοπίστηκαν νεκροί στο αυτοκίνητο της οικογένειας έξω από το παιδικό σταθμό Sunshine House Early Learning Academy την Τετάρτη.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ρίτσλαντ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη ότι ένας γονιός είχε βάλει τα παιδιά στα καθίσματα του SUV που κοιτούσαν προς το πίσω μέρος, προτού οδηγήσει σε μια άλλη τοποθεσία εκείνη την ημέρα. Ο γονιός έφτασε το απόγευμα στον παιδικό σταθμό, όπου τα παιδιά έπρεπε να είχαν περάσει την ημέρα.

Οι Αρχές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν ποιος γονιός οδηγούσε ή τη δεύτερη τοποθεσία όπου είχε πάει, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από το γραφείο του ιατροδικαστή αποκλείστηκε η εμπλοκή του παιδικού σταθμού στον θάνατο των διδύμων, με κάποιον γονιό πιθανόν να σχετίζεται.

Η ιατροδικαστής Naida Rutherford είπε πως πιστεύεται ότι τα παιδιά ήταν στο αυτοκίνητο για έως και 9,5 ώρες. Η πιθανή αιτία θανάτου των παιδικών είναι η υπερθερμία, σύμφωνα με την ίδια.

ΗRutherford ανέφερε ακόμη ότι τα δίδυμα ήταν κατά τα άλλα υγιή και δεν είχαν κάποιο σημάδι τραυματισμού ή κακοποίησης και πως τα όργανά τους αναπτύσσονταν κανονικά.

Το γραφείο του ιατροδικαστή αρνήθηκε να σχολιάσει γιατί τα παιδιά αφέθηκαν στο αυτοκίνητο. «Έχουμε δύο πολύ στεναχωρημένους γονείς», είπε η Rutherford. «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς και το γιατί αφέθηκαν τα παιδιά στο όχημα για τόσο μεγάλο διάστημα. Γι’ αυτό λέω ότι αν αυτό ήταν ένα ατυχές περιστατικό, προσευχόμαστε για την οικογένεια να βρει ειρήνη. Αν όμως είναι εγκληματική ενέργεια, θα αναζητήσουμε δικαιοσύνη για αυτά τα μωρά».

