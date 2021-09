Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Βόρεια Καρολίνα – Τραυματίας μαθητής

Συναγερμός στη Βόρεια Καρολίνα στις ΗΠΑ, έπειτα από πυροβολισμούς σε σχολείο.

Σύμφωνα με το Abc11.com και άλλα τοπικά Μέσα το περιστατικό συνέβη στο Λύκειο Mount Tabor με έναν μαθητή να έχει τραυματιστεί από τα πυρά.

Ο τραυματίας μαθητής του Λυκείου έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη.

So sad to see my alma mater Mount Tabor High School in Winston-Salem NC in an active shooter situation. We never worried about someone shooting up the school in the late 80's. Troubling and tragic. Watching this feed is horrifying: https://t.co/zl7ozA0rL2

