Ο Αμερικανός αξιωματικός που έφυγε τελευταίος

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ μοιράστηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφικό στιγμιότυπο στο οποίο εικονίζεται ο τελευταίος, κατ’ αυτές, αμερικανός στρατιωτικός που έφυγε χθες από την Καμπούλ, σηματοδοτώντας το τέλος του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν.

Ο υποστράτηγος Κρις Ντόναχιου, διοικητής της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας, εικονίζεται καθώς επιβιβάζεται στην τελευταία πτήση που αναχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας, από το διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της αφγανικής πρωτεύουσας. Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα από διόπτρα νυχτερινής όρασης.

«Ο τελευταίος αμερικανός στρατιώτης εγκατέλειψε το Αφγανιστάν», ανέφερε η USCENTCOM μέσω Twitter

Major General Chris Donahue. The last American Soldier to leave Afghanistan.



I have a conflicting cocktail of emotions right now, but what the United States Military pulled off in the last two weeks was heroic and makes me proud. pic.twitter.com/YxpNbDMLWn

— Jason Kander (@JasonKander) August 31, 2021

Η οριστική αποχώρηση του αμερικανικού στρατού από το Αφγανιστάν αποπερατώθηκε χθες.

Η τελευταία πτήση αναχώρησε από την Καμπούλ λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους άφησαν το Αφγανιστάν στα χέρια των Ταλιμπάν - των ισλαμιστών που ανέτρεψαν στα τέλη του 2001, όταν εισέβαλαν στη χώρα.

Οι ΗΠΑ υπέστησαν τις περισσότερες απώλειες από όλες τις χώρες του διεθνούς συνασπισμού που συμμετείχαν στη σύρραξη: πάνω από 2.460 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πιο μακρόχρονου πολέμου στην αμερικανική ιστορία.

ΑΠΕ ΜΠΕ