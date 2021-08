Aφγανιστάν: Νέα έκρηξη από ρουκέτα στην Καμπούλ - Πληροφορίες για νεκρούς

Μια έκρηξη ακούστηκε σήμερα το μεσημέρι στην Καμπούλ, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τρεις ημέρες μετά την πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας όπου οι δυτικές χώρες ολοκληρώνουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών.

Έπειτα από την επίθεση αυτή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το αφγανικό παράρτημα του Ισλαμικού Κράτους, το ΙSIS-K, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προειδοποίησε ότι είναι “πολύ πιθανή” μια νέα τρομοκρατική επίθεση.

Αφγανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ακούστηκε έκρηξη στην Καμπούλ, κοντά στο αεροδρόμιο, όταν ρουκέτα έπεσε σε κτίριο.

Όπως μετέδωσε το BBC ένας αξιωματούχος του αφγανικού υπουργείου Υγείας δήλωσε ότι πράγματι σημειώθηκε μια έκρηξη που προκλήθηκε από επίθεση με ρουκέτα η οποία έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι δεν επλήγη το αεροδρόμιο. Ακόμη δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τυχόν θύματα αλλά οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με το 1TV, ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν.

Βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν καπνούς, από το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, μόλις λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του ISIS-Κ στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, που κόστισε τη ζωή σε περίπου 200 ανθρώπους.

Στην πρωτεύουσα επικρατεί αναστάτωση, καθώς η έκρηξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, ενώ δύο αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι άκουσαν μια έκρηξη που πρέπει να οφείλεται από επίθεση με ρουκέτα.

Όλα αυτά έρχονται την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για «συγκεκριμένη και αξιόπιστη» απειλή κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, καλώντας τους υπηκόους τους να απομακρυνθούν από την περιοχή.

«Εξαιτίας μιας συγκεκριμένης και αξιόπιστης απειλής, όλοι οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ (…) πρέπει να φύγουν από εκεί το ταχύτερο δυνατό», ανακοίνωσε η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ σε μήνυμα προειδοποίησης.

Η απειλή αφορά συγκεκριμένα «την Νότια πύλη, την πύλη νέο υπουργείο Εσωτερικών και την πύλη κοντά στο βενζινάδικο Πανσίρ βορειοδυτικά του αεροδρομίου», πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Χθες, ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε ότι είναι «πολύ πιθανόν» να σημειωθεί μια νέα επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εντός των επόμενων ωρών, καθώς η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά επικίνδυνη.

