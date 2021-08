Διπλή έκρηξη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ: Τουλάχιστον 13 νεκροί - Το ISIS υπεύθυνο για την επίθεση

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και παιδιά σκοτώθηκαν ενώ πολλοί φρουροί των Ταλιμπάν τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπουλ, σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στους Ταλιμπάν.

Αμερικανικός αξιωματούχος έκανε λόγο για επίθεση αυτοκτονίας, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για διπλή έκρηξη.

Σε νοσοκομεία της Καμπούλ διακομίσθηκαν περισσότεροι από 30 τραυματίες. Πληροφορίες του Reuters αναφέρουν ότι έξι άνθρωποι πέθαναν την ώρα που μεταφέρονταν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Νωρίτερα, το αραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων είναι και πολλοί ξένοι.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

BREAKING: Reports of a large explosion and gunfire at the Abbey gate of the Hamid Karzai International Airport in Kabul #Afghanistan.

— Conflict News (@Conflicts) August 26, 2021

Αμερικανικός αξιωματούχος έκανε λόγο επίθεση αυτοκτονίας.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου τόνισε στο Twitter ότι δεν είναι γνωστός ο αριθμός των θυμάτων στο αεροδρόμιο.

Ο Τζον Κίρμπι τόνισε ότι δεν υπήρχε πληροφόρηση σε πρώτη φάση για θύματα της έκρηξης.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Ο πρόεδρος Μπάιντεν ενημερώθηκε για την έκρηξη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Ο Μπάιντεν βρισκόταν σε μια συνεδρίαση με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και συζητούσαν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, όταν πληροφορήθηκαν για την έκρηξη, σύμφωνα με μια καλά πληροφορημένη πηγή.

Το δίκτυο Al Jazzera ήδη κάνει λίγο για τουλάχιστον 15 τραυματίες, ενώ άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες τραυματιών.

Live εικόνα

Πληροφορίες και για δεύτερη έκρηξη σε ξενοδοχείο που μένουν δημοσιογράφοι

Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημειώθηκε και δεύτερη έκρηξη στην Καμπούλ και συγκεκριμένα κοντά σε κτίριο, στο οποίο διαμένουν δημοσιογράφοι. Ακόμα η έκρηξη αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες. Ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε εάν συνδέεται με την άλλη έκρηξη.

Politico: Το Ισλαμικό Κράτος υπεύθυνο για την επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας του Ισλαμικού Κράτους ευθύνεται για την έκρηξη που σημειώθηκε έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, υποστηρίζει και το Politico, επικαλούμενο έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ένα άλλο πρόσωπο με γνώση της κατάστασης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι.

Διπλωματικές πηγές: Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων από την έκρηξη στην Καμπούλ



Από την έκρηξη πλησίον του αεροδρομίου της Καμπούλ δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν υπάρχουν μεταξύ των θυμάτων ούτε Αφγανοί πολίτες ελληνικού ενδιαφέροντος.

Αφγανιστάν: Διάψευση για πυρά εναντίον ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους

Σύμφωνα με τις ιταλικές υπηρεσίες πληροφοριών, τα πυρά που δέχθηκε ιταλικό αεροσκάφος λίγο μετά την απογείωσή του από την Καμπούλ είχαν στοχό να διαλύσουν το πλήθος κοντά στο αεροδρόμιο.

Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές κατά το συμβάν, σημείωσε κυβερνητική πηγή. Ιταλός δημοσιογράφος που επέβαινε στην πτήση, δήλωσε στο Sky 24 TG πως το αεροσκάφος μετέφερε σχεδόν 100 Αφγανούς πολίτες όταν δέχθηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του.

BREAKING: Reuters reports an Italian defence source says shots were fired at an Italian military plane that was flying out of Kabul.



Latest: https://t.co/OpmIfgRscy pic.twitter.com/Xbld0vmwos — Sky News (@SkyNews) August 26, 2021

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ προειδοποίησαν όσους προσπαθούν να μεταβούν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να απομακρυνθούν από την περιοχή, ενώ η Μ. Βρετανία, η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία κάνουν λόγο για μια πιθανή «τρομοκρατική απειλή».

Οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες των κυβερνήσεων των τεσσάρων χωρών προς τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Αφγανιστάν ήταν συγκεκριμένες. «Όσοι βρίσκεστε στην πύλη Άμπεϊ, στην Ανατολική ή τη Βόρεια πύλη του αεροδρομίου πρέπει να φύγετε αμέσως», έλεγε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τους Αμερικανούς πολίτες, επικαλούμενη «απειλές για την ασφάλεια» τους. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συμβούλευσε τους πολίτες να πλησιάζουν το αεροδρόμιο, μόνον αν έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες από κάποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ώστε να το κάνουν.

Την Τετάρτη, το Υπουργείο Εξωτερικών της Μ. Βρετανίας προειδοποίησε τους Βρετανούς πολίτες στο Αφγανιστάν: «Υπάρχει η διαρκής και έντονη απειλή μιας τρομοκρατικής επίθεσης. Μην ταξιδεύετε προς το αεροδρόμιο “Χαμίντ Καρζάι” της Καμπούλ. Εάν βρισκόσαστε ήδη στην περιοχή, μεταβείτε προς μια άλλη, πιο ασφαλή και περιμένετε περαιτέρω οδηγίες. Εάν μπορείτε να φύγετε από το Αφγανιστάν με άλλο τρόπο, να το κάνετε άμεσα».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας της Μ. Βρετανίας, Μπεν Γουάλας, είχε δηλώσει πως οι Αφγανοί που θέλουν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο «είναι καλύτερο να προσπαθήσουν να διασχίσουν τα σύνορα, παρά να περιμένουν τη βοήθεια της RAF». Σε μια ενημέρωση προς τους βουλευτές, ο Γουάλας τόνισε ότι μένουν λίγες κενές θέσεις στα βρετανικά διασωστικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν απομακρύνει μέχρι στιγμής από το Αφγανιστάν περισσότερους από 11.000 ανθρώπους. Πηγές μέσα από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας εξήγησαν πως οι ανησυχίες αφορούν, πιο συγκεκριμένα, μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση εκ μέρους του Isis-K, μιας ομάδας σχετιζόμενης με το Ισλαμικό Κράτος.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία εξέδωσαν πανομοιότυπες ανακοινώσεις προς τους πολίτες τους, σύμφωνα με τις οποίες «Το “παράθυρο” για την απομάκρυνση ανθρώπων από το Αφγανιστάν κλείνει με μεγάλη ταχύτητα και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλους όσους επιθυμούν να εκκενώσουν».

Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε, σήμερα το πρωί, ότι η χώρα δεν θα δεχτεί άλλες αιτήσεις επανεγκατάστασης Αφγανών πολιτών στα εδάφη της.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε την Τετάρτη πως περίπου 1.500 Αμερικανοί βρίσκονται εν αναμονή της εκκένωσής τους από το Αφγανιστάν. Την Πέμπτη, οι ρυθμοί εκκένωσης πολιτών από το αεροδρόμιο εντάθηκαν, σε αντίθεση με την Τετάρτη, όπου σημειώθηκε μια κάποια αναχαίτιση.

Ο Μπλίνκεν τόνισε πως οι Ταλιμπάν έχουν δώσει διαβεβαιώσεις για την ασφαλή εκκένωση Αμερικανών, Αφγανών που «βρίσκονται σε κίνδυνο» και άλλων αλλοδαπών πολιτών, ακόμη και με το πέρας της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου για την εκκένωση των αμερικανικών στρατευμάτων, που είχε συμφωνηθεί αρχικά μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και των Ταλιμπάν.

Παρά το γεγονός ότι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν διατείνονται δημόσια πως δεν θα επιτρέψουν μια παράταση της προθεσμίας, ο Μπλίνκεν σχολίασε ότι «[Οι Ταλιμπάν] έχουν ευθύνη και πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους, παρέχοντας ασφάλεια σε όσους θέλουν να φύγουν από τη χώρα».

Εντωμεταξύ, σύμμαχοι των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν όπως το Βέλγιο, η Τσεχία και η Πολωνία έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους επιχειρήσεις εκκένωσης, ενώ άλλες συμμαχικές δυνάμεις εντατικοποιούν τους ρυθμούς των δικών τους επιχειρήσεων.

Ο Κλεμάν Μπον, Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, δήλωσε πρόσφατα πως είναι «πιθανό» η Γαλλία να έχει ολοκληρώσει τις δικές τις επιχειρήσεις μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, σχολίασε μιλώντας στο γερμανικό Κοινοβούλιο: «Μας ήταν πάντοτε ξεκάθαρο ότι ολόκληρη η επιχείρηση εξαρτάται από την στάση του στρατιωτικά ισχυρότερου μέλους της συμμαχίας: των ΗΠΑ. Η Γερμανία θα συνεχίσει τη δική της επιχείρηση εκκένωσης, για όσο αυτό θα είναι δυνατό».