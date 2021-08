Αφγανιστάν: Χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - 10.000 άνθρωποι περιμένουν για να φύγουν

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν την προσπάθεια εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου, εφόσον χρειαστεί, όμως τις δύο τελευταίες ημέρες θα δοθεί προτεραιότητα στην απομάκρυνση των Αμερικανών στρατιωτών και του στρατιωτικού εξοπλισμού, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο.

Ο υποστράτηγος Ουίλιαμ Τέιλορ, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους, είπε ότι περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι βρίσκονται επί του παρόντος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και περιμένουν για να φύγουν από το Αφγανιστάν.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 90 στρατιωτικά αμερικανικά αεροσκάφη και άλλες πτήσεις απομάκρυναν περισσότερους από 19.000 ανθρώπους. Συνολικά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 88.000 άνθρωποι και κάθε 39 λεπτά αναχωρεί ένα αεροπλάνο.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι είπε ότι σήμερα βρίσκονται στο αεροδρόμιο 5.400 Αμερικανοί στρατιώτες.

Awful footage from outside Kabul airport #Afghanistan today, with crowds stranded, knee-deep in sewage water, desperate to get evacuated.



People waving immigration papers, one sign reads “we have German citizenship.”: pic.twitter.com/r3jFqGze34

