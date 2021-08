Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν θα ανακοινώσουν νέο κυβερνητικό πλαίσιο - Χάος στο αεροδρόμιο για να φύγουν από τη χώρα

Οι Ταλιμπάν θ ανακοινώσουν ένα νέο πλαίσιο διακυβέρνησης για το Αφγανιστάν εντός των επόμενων εβδομάδων, δήλωσε εκπρόσωπός τους σήμερα, μετά την γρήγορη ανάληψη της εξουσίας στη χώρα από τους μαχητές τους.

"Νομικοί, θρησκευτικοί και ειδικοί στην εξωτερική πολιτική μεταξύ των Ταλιμπάν στοχεύουν να παρουσιάσουν το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης εντός των επόμενων λίγων εβδομάδων", δήλωσε στο Reuters ο αξιωματούχος αυτός.

Οι Ταλιμπάν επεδίωξαν να παρουσιάσουν ένα πιο μετριοπαθές πρόσωπο μετά την ταχεία ανάληψη του ελέγχου της Καμπούλ την Κυριακή. Ωστόσο κυβερνούσαν με σιδηρά πυγμή το Αφγανιστάν από το 1996 ως το 2001 προτού ανατραπούν από τις συμμαχικές δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επειδή παρείχαν καταφύγιο στους μαχητές της Αλ Κάιντα που βρίσκονταν πίσω από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ.

Ποδοπατήθηκαν γυναικόπεδα έξω από το αεροδρόμιο

Συνεχόζονται οι εικόνες χάους στο αεροδρόμιο στην προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα.

Γυναικόπαιδα ποδοπατήθηκαν, φωνάζοντας απεγνωσμένα για βοήθεια.

Ειδικότερα στη βόρεια πύλη του αεροδρομίου Χαμίντ Καρζάι φαίνονται οικογένειες να έχουν πέσει στο έδαφος την ώρα που οι συγκεντρωμένοι απομακρύνονταν από τις πύλες εισόδου. Για να γίνει αυτό οι στρατιώτες έριξαν καπνογόνα και πυροβόλησαν στο αέρα.

#VIDEO: A small Afghan child was pulled over a wall to US soldiers at #Kabul airport as thousands attempted to flee following the Taliban's takeover of #Afghanistan. (Warning: distressing) pic.twitter.com/tugO3flzOx

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) August 20, 2021