Αφγανιστάν: Χάος στη Καμπούλ - Εκατοντάδες αναζητούν τρόπο να φύγουν. Ο πρόεδρος Γάνι κατέφυγε στα Εμιράτα

Εκατοντάδες κόσμου για άλλη μια μέρα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ αναζητούν πέρασμα στη Δύση, ενώ παράλληλα γίνονται διαδηλώσεις σε πόλεις ενάντια στο νέο καθεστώς, την ώρα που ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Άσραφ Γάνι, έχει βρει καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συνεχίζονται οι χαοτικές στιγμές στην Καμπούλ. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περί τους δέκα τραυματίστηκαν όταν μαχητές Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ κατά του πλήθους στη διάρκεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας στην πόλη Τζαλαλαμπάντ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πρώην αξιωματικό της αφγανικής αστυνομίας.

Την ίδια ώρα, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν ανέφερε πως διοικητές των Ταλιμπάν και στρατιώτες πυροβόλησαν σήμερα στον αέρα προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να τραυματίσουμε κανέναν», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters. Το χάος συνεχίζεται έξω από το αεροδρόμιο, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος, κατηγορώντας τις δυτικές δυνάμεις για ένα «χαοτικό σχέδιο απομάκρυνσης» πολιτών από το Αφγανιστάν.

Παράλληλα, Αμερικανοί στρατιώτες που φυλάσσουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών στο αεροδρόμιο της Καμπούλ έριξαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τα πλήθη, όμως δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι.



Ο Κίρμπι επισήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν πυροβόλησαν απευθείας εναντίον Αφγανών ή οποιουδήποτε άλλου. Παράλληλα, ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ ανήλθε σε περίπου 4.500 σήμερα και αναμένονται μερικές εκατοντάδες ακόμη τις επόμενες 24 ώρες.

Afghan youngsters protest in #Jalalabad city in support of National flag . They urge Taliban leaders not to change or replace it. #Afghanistan pic.twitter.com/ZlghFxe9ME

The U.S. Air Force says it's reviewing an incident at the Kabul airport Monday where multiple people were killed when hundreds of Afghans swarmed a plane as it tried to take off. Human remains were found in the plane’s wheel well after it landed in Qatar.https://t.co/i7wfgT4BtY

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέφυγε ο πρόεδρος Γάνι

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Άσραφ Γάνι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών αυτής της χώρας του Κόλπου, μετά την αναχώρησή του, καθώς οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στη χώρα.

«Το υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ μπορεί να επιβεβαιώσει πως τα ΗΑΕ καλωσόρισαν τον πρόεδρο Άσραφ Γάνι και την οικογένειά του στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

The UAE Ministry of Foreign Affairs and Intl Cooperation stated: “The UAE has welcomed President Ashraf Ghani and his family into the country on humanitarian grounds.” pic.twitter.com/bM4q4WbNKv

