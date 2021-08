Μια γυναίκα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ βγήκε ραντεβού με έναν άντρα, η βραδιά πήρε ωστόσο αναπάντεχη τροπή.

Ένας άγνωστος της έδωσε ένα ραβασάκι, συμβουλεύοντάς τη να τρέξει και να φύγει, καθώς ο συνοδός της παραέχει «πολλά προειδοποιητικά σημάδια»…

Είχε βγει ραντεβού και ένας άγνωστος της πάσαρε ένα σημείωμα: «Τρέξε»



Το θέμα έχει γίνει viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια στο Twitter. Η Hadia S, όπως υπογράφει στα κοινωνικά μέσα, είπε πως ήταν ένα αθώο φλερτ με έναν τύπο που βγήκαν για καφέ.

Κάποια στιγμή όμως εκείνος σηκώθηκε να πάει στην τουαλέτα. Και ο «ομοφυλόφιλος τύπος» που καθόταν πίσω τής έδωσε το σημείωμα που είχε γράψει στο πίσω μέρος μιας απόδειξης.

«Πολλά προειδοποιητικά σημάδια. Τρέξε. Μείνε ασφαλής, κορίτσι», έγραφε το ραβασάκι.

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note pic.twitter.com/LgIVsrvlwx