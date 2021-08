Πρώτο θύμα του μακελάρη στο Πλίμουθ η μητέρα του - Ανάμεσα στα θύματα του ένα μικρό κοριτσάκι

Πρώτο θύμα του μακελάρη του Πλίμουθ ήταν η μητέρα του. Την σκότωσε μετά από διαφωνία που είχαν, έπειτα βγήκε στο δρόμο και σκόρπισε το θάνατο

Ο 22χρονος που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, χθες 12 Αυγούστου σκόρπισε τον πανικό και τον τρόμο στο πάρκο με 5 θύματα ένα από αυτά κοριτσάκι 5 χρονων.

Είμαι χοντρός, άσχημος και παρθένος. Απωθώ της γυναίκες. Έτσι περιέγραφε τον εαυτό του ο δράστης του μακελειού στο Πλίμουθ της Αγγλίας ,σε βίντεο που έχει ανεβάσει στο προφίλ του στα social media

Αρχισε να πυροβολεί, πιθανόν με επαναληπτική καραμπίνα, γύρω στις 6.00 μ.μ. χθες, Πέμπτη, σκοτώνοντας πρώτα μία γυναίκα που γνώριζε σε ένα σπίτι στο Μπίτικ Ντράιβ στο Πλίμουθ.

Έπειτα, βγήκε από εκείνο το σπίτι και πυροβόλησε και σκότωσε ένα κοριτσάκι στον δρόμο μαζί με έναν άνδρα συγγενή του.

Πυροβόλησε άλλους δύο ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά, μετά μπήκε σε ένα πάρκο και πυροβόλησε και σκότωσε άλλον έναν άνδρα και στη συνέχεια άλλη μια γυναίκα στο Χέντερσον Πλέις.

Ακολούθως έστρεψε το όπλο στον εαυτό του προτού αντιμετωπιστεί από αξιωματικούς με πυροβόλα όπλα. Το μακελειό τελείωσε μόλις μέσα σε μερικά λεπτά, δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης Σον Σόγερ.

Φανταζόταν πως ήταν Εξολοθρευτής

«Μου αρέσει να σκέφτομαι μερικές φορές ότι είμαι ο “Εξολοθρευτής” ή κάτι τέτοιο», ήταν κάποιες από τις φράσεις που έλεγε».

Μάλιστα μιλούσε συχνά για τη σύνδεσή του με το «incel», ένα κίνημα που συνδέεται με μαζικές δολοφονίες από μισογυνιστές στις ΗΠΑ και τον Καναδά, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail.

REVEALED: Plymouth gunman was 23-year-old virgin rambling in videos about being 'fat and ugly' and 'Terminator' https://t.co/4L28GjP7dM

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 13, 2021