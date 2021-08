Ένοπλη επίθεση στο Πλίμουθ με θύματα. Δεν είναι τρομοκρατική επίθεση

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης στο Πλίμουθ, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ακούστηκαν πυροβολισμοί και υπάρχου πολλά θύματα..

Την είδηση μεταδίδουν τα Βρετανικά δίκτυα και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν συνδέεται με τρομοκρατική επίθεση.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχουν θύματα, ο αριθμός των οποίων παραμένει ασαφής -κάποιοι μιλούν για δύο, άλλοι για περισσότερα.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι υπάρχουν «νεκροί» και τραυματίες, χωρίς να προσδιορίσει αριθμό, ενώ σημείωσε ότι η κατάσταση είναι «ελεγχόμενη».

Περιστατικό με πυροβολισμούς στο Πλίμουθ, στην Αγγλία προκάλεσε πολλά θύματα, μετέδωσε απόψε το δίκτυο SKY NEWS, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Ο βουλευτής της περιοχής Luke Pollard, έγραψε στο Twitter: «Πραγματικά ανησυχητικά νέα έρχονται από το Keyham. Σας παρακαλώ μείνετε όλοι ασφαλείς, μείνετε σπίτι και ακολουθήστε τις οδηγίες της αστυνομίας».



Ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: “Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ”.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι νεκροί είναι δύο και ότι το επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, μάλιστα, αναφέρει: «Ενημέρωση: Περιμένουμε επιβεβαίωση για τον αριθμό των θυμάτων αλλά αυτή δείχνει να είναι μια πολύ σκοτεινή μέρα για την πόλη και την κοινότητά μας», ζητώντας μάλιστα από τους πολίτες να μην αναρτούν φωτογραφίες ή βίντεο των «θυμάτων» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Εδώ να σημειωθεί πως υπάρχουν ήδη πολλά βίντεο που αναρτώνται στο Twitter και δείχνουν εικόνες από τουλάχιστον έναν νεκρό, ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Sky News understands there are multiple fatalities following a "serious and tragic" incident in Plymouth - and a shooter involved has been shot. The incident is not being treated as terror-related. @skymarkwhite has the latest. Read more: https://t.co/lvIqKOdzXb pic.twitter.com/U39h6AlfEU

A “serious and tragic” incident in #Plymouth thought to involve several victims is “not terror related”, an MP for the city has said.

The suspect involved is not “on the run” Johnny Mercer, MP for Plymouth, Moor View, said as he urged the public to remain calm. pic.twitter.com/eCcKDJvreR