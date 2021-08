Φωτιές: Η διεθνής βοήθεια που έλαβε η Ελλάδα

Τη διεθνή ενίσχυση στα πύρινα μέτωπα που έλαβε η Ελλάδα γνωστοποίησε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως είπε, έχουμε δεχτεί βοήθεια από:

Κύπρο με 2 αεροσκάφη και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος 40 ατόμων

Γαλλία με 3 Canadairκαι 82 άτομα, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με επιπλέον με 100 άτομα και 30 οχήματα

Κροατία με 1 Canadair

Σουηδία με 2 αεροσκάφη Air Tractor

Ρουμανία με 108 άτομα και 21 οχήματα

Ισπανία με 1 Canadair

Ουκρανία με 100 άτομα

Ισραήλ με 16 άτομα

Ελβετία με 3 ελικόπτερα

Αίγυπτο με 2 ελικόπτερα CHINOOK

Τσεχία με 14 οχήματα και 35 άτομα

Γερμανία με δύο πεζοπόρα τμήματα 216 ατόμων και με 41 οχήματα

Πολωνία με 143 άτομα με 46 οχήματα

Σλοβακία με 72 άτομα και 25 οχήματα

Αυστρία με 43 άτομα και 11 οχήματα

Ηνωμένο Βασίλειο με 21 άτομα

Κατάρ με 69 άτομα και 5 οχήματα

Κουβέιτ με 42 άτομα

ΗΠΑ με αναγνωριστικό αεροσκάφος, αλλά και η Μολδαβία.

On behalf of the Greek people, I would like to express our heartfelt gratitude to all the countries that have sent assistance and resources to help fight the wildfires. We thank you for standing by Greece during these trying times. pic.twitter.com/POrWlIVJsU