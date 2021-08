Έφηβος σκότωσε κατά λάθος τη μαμά του και έστρεψε μετά το όπλο στον εαυτό του

Ένας έφηβος από την Οκλαχόμα των ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη μαμά του την προηγούμενη εβδομάδα και έστρεψε μετά το όπλο στον εαυτό του.

Την είδηση μετέδωσε η αστυνομία…

Ο 16χρονος έπαιζε με το οικογενειακό περίστροφο στο σαλόνι της οικίας το Σαββατόβραδο όταν το όπλο εκπυρσοκρότησε κατά λάθος και βρήκε τη μητέρα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού KFOR, που παραθέτει αστυνομικές πηγές, η σφαίρα πέρασε τον τοίχο και βρήκε τη μαμά στο κεφάλι. Η τραγική γυναίκα ήταν στην κουζίνα εκείνη την ώρα.

Ο έφηβος βγήκε πανικόβλητος έξω από το σπίτι και αυτοπυροβολήθηκε στον δρόμο, όπως δήλωσαν οι αυτόπτες στους αστυνομικούς. Ο 16χρονος πρόλαβε να φτάσει στο νοσοκομείο, κατέληξε ωστόσο λίγο αργότερα από τα τραύματά του.

«Το να παίζεις με αυτό το όπλο και να εκπυρσοκροτήσει, είμαι σίγουρος πως αυτό θα ήταν τρομακτικό για τον ίδιο», σχολίασε ο αστυνομικός Bradley Rule του αστυνομικού τμήματος του Del City, «αλλά μετά να πηγαίνεις να δεις το αποτέλεσμά του, να έχεις πυροβολήσει την ίδια σου τη μητέρα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς ένιωσε»…

