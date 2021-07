Σε καραντίνα ο Μπόρις Τζόνσον - Ηρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού

Σε καραντίνα μέχρι την επόμενη Δευτέρα θα βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, καθώς, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε, με βίντεο που ανήρτησε στο Twitter, ήρθε σε επαφή με κρούσμα κορονοϊού και θα μείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι 26 Ιουλίου.

"Όπως τόσοι πολλοί άνθρωποι ειδοποιήθηκα από το NHS Test and Trace καθώς έχω έρθει σε επαφή με κάποιον με κορονοϊό και θα είμαι σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι τη Δευτέρα 26 Ιουλίου", αναφέρει ο Μπόρις Τζόνσον. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι ο Τζόνσον νοσηλεύτηκε με κορονοϊό.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe