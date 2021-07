Amazon: Ο τομέας που επενδύει μαζικά και δείχνει το μέλλον

Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλώς αυτό. Επεκτείνεται σε διάφορους τομείς και ο προσεκτικός αναγνώστης μπορεί να αναγνωρίσει έναν κλάδο που επενδύει μαζικά εδώ και κάποιον καιρό: την αυτόνομη οδήγηση. Το μεγάλο στοίχημα της αυτοκίνησης είναι ο εκεί που ρίχνει η Amazon τα λεφτά της και τα τελευταία νέα τη θέλουν να αποκτά σημαντικό μερίδιο σε ένα υποσχόμενο startup με ρομποτικά φορτηγά.

Ο κολοσσός του e-commerce προτίθεται να αγοράσει ένα 20% της Plus.ai, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην αγορά που αναδύεται. Πλάι στην εταιρία με τα ρομποτικά ταξί που κατέχει και τους πειραματισμούς με τα drones μεταφορών που κινούνται στα πεζοδρόμια, η Amazon παρήγγειλε πρόσφατα 1.000 αυτόνομα φορτηγά στην Plus.ai, ένα startup αυτόνομης οδήγησης με έδρα την Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Bloomberg, η Amazon σκέφτεται σοβαρά να αποκτήσει το 20% του startup, μια κίνηση που αναμένεται να έχει σοβαρές συνέπειες στο πώς μεταφέρει ο κολοσσός τα προϊόντα του στον πλανήτη. Μόνο που η απόκτηση μεριδίου της Plus.ai δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου της εμπλοκής της Amazon με τις τεχνολογίες αυτόνομης οδήγησης…

Η συμφωνία που τη βάζει στην καρδιά της αυτόνομης οδήγησης



Η Amazon σκέφτεται λοιπόν σοβαρά, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, να αγοράσει το 20% της Plus, η οποία ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να μπει στο χρηματιστήριο.

Η εταιρία σκοπεύει να συγχωνευτεί με τη Hennessy Capital Investment Corp V, μια επενδυτική φίρμα που έχει συμμετοχή σε αρκετά ηλεκτρικά startups.

H Plus αναμένεται να λάβει 500 εκατ. δολάρια από την Amazon, σε μια συμφωνία που θα στείλει την αξία της σε ποσά άνω των 3 δισ. δολαρίων. H Plus έχει στην καρδιά της αμερικανικά και κινεζικά κονδύλια και κατάφερε να μαζέψει άλλα 150 εκατ. δολάρια σε έναν πρόσφατο γύρο χρηματοδότησης.

Η κινεζική εταιρία μεταφορών SF Holding Co χρησιμοποιεί ήδη φορτηγά με την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Plus (PlusDrive), τα οποία μπορούν να καλύψουν 1.500 χιλιόμετρα τη μέρα. Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Plus, η κρατική κινεζική China FAW Group σκοπεύει να βάλει σε μαζική παραγωγή τα αυτόνομα φορτηγά της.

Ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα παλιών συμφοιτητών του Στάνφορντ και έχει στους βασικούς της χρηματοδότες πολλά μεγάλα και γνωστά ονόματα του χώρου. Όσο για τις συνεργασίες της, φτάνουν μέχρι και την Ευρώπη, μέσω του κατασκευαστή φορτηγών Iveco SpA.



Η Amazon, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου σε όρους κεφαλαιοποίησης, έχει εμμονή με τα ρομποτικά φορτηγά εδώ και χρόνια.

Ο κολοσσός από το Σιάτλ άρχισε να μεταφέρει παρτίδες των προϊόντων του με τα μεγάλα και πλήρως αυτόνομα φορτηγά της Embark ήδη από το 2019. Κι ενώ τα αυτόνομα οχήματα έχουν αποτύχει μέχρι στιγμής να δικαιώσουν τις αρχικές φιλοδοξίες της ανθρωπότητας, πολλοί είναι αυτοί που συνεχίζουν να επιμένουν ότι η τεχνολογία είναι το μέλλον μετακινήσεων και μεταφορών.

Αν η συμφωνία με την Plus τελεσφορήσει, δεν θα είναι παρά το τελευταίο παράδειγμα του πόσο πολύ ποντάρει η Amazon στα αυτόνομα οχήματα. Πλάι στις επενδύσεις σε Embark και Plus, ο ιντερνετικός κολοσσός έχει δώσει άλλα 500 εκατ. δολάρια στην Aurora, το startup αυτόνομης οδήγησης που ίδρυσε και τρέχει ο πρώην επικεφαλής του τμήματος αυτόνομης οδήγησης της Google.

Η Amazon έχει επενδύσει επίσης πολλά και στη Rivian, το startup που αναπτύσσει ηλεκτροκίνητα βαν για τον κολοσσό.

Και τέλος, μόλις πέρυσι η Amazon αγόρασε και τη Zoox, άλλο ένα startup που φτιάχνει το δικό του αυτόνομο όχημα για υπηρεσίες μεταφορών.

Amazon και ρομποτικές παραδόσεις



Η Amazon παθιάστηκε με την αυτόνομη παράδοση των προϊόντων της εδώ και αρκετά χρόνια. Μεγάλη στιγμή ήταν ο Ιανουάριος του 2019, όταν κυκλοφόρησε το ρομπότ-διανομέας Scout.

Το εξάτροχο όχημα ξεκίνησε δειλά-δειλά να παραδίδει τα πακέτα σε κάποιες γειτονιές της Ουάσιγκτον, πριν καταφτάσει στην Καλιφόρνια, την Τζόρζια και το Τενεσί.

Ακόμα και σήμερα, δεν είναι ακριβώς σαφές πόσα τέτοια ρομποτάκια βρίσκονται στους δρόμους, εξυπηρετώντας πραγματικούς πελάτες.

Το πρόγραμμα των αυτόνομων παραδόσεων επεκτείνεται αργά και σταθερά, καθώς η Amazon δεν θέλει προφανώς να χάσει τη φήμη που έχτισε βήμα-βήμα για τις γρήγορες και αξιόπιστες παραδόσεις της.

Η ίδια μας λέει πως υπάρχει «ένας μικρός αριθμός από συσκευές Amazon Scout» που εξυπηρετούν δυο περιοχές σε Τζόρτζια και Τενεσί, παραδίδοντας δέματα «μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής, κατά τις εργάσιμες ώρες».



Τα ρομποτάκια δουλεύουν πλήρως αυτόνομα, συνοδεύονται όμως πάντα από ανθρώπινο παράγοντα (Amazon Scout Ambassador, όπως αποκαλείται στη «γλώσσα» της Amazon).

Η Amazon δεν είναι η μόνη εταιρία που έχει αρχίσει τις πλήρως αυτόνομες παραδόσεις των προϊόντων της, το ίδιο κάνουν και τα Walmart στο Χιούστον, χρησιμοποιώντας τα ρομπότ παράδοσης της Nuro.

Με την πανδημία του κορονοϊού, το ενδιαφέρον για τις αυτόνομες τεχνολογίες αναθερμάνθηκε και πλέον αρκετοί είναι αυτοί που προσπαθούν να περιορίσουν τον ανθρώπινο παράγοντα από τις παραδόσεις αγαθών.

Η Amazon ισχυρίζεται μάλιστα πως το Scout συνέβαλε κατά την πανδημία, βοηθώντας τη να «ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση των καταναλωτών, συμπληρώνοντας το δίκτυο μεταφορών μας».

Amazon και αυτοκινούμενα φορτηγά



Η Amazon μεταφέρει τα εμπορεύματά της με αυτοκινούμενα φορτηγά που αναπτύχθηκαν από την Embark, αποκάλυπτε το αμερικανικό δίκτυο CNBC στις αρχές του 2019.

Φωτογραφίες μάλιστα από τα φορτηγά με τα δύο λογότυπα (Embark και Amazon Prime) είχαν βρει τον δρόμο τους ως τα κοινωνικά μέσα, ρίχνοντας λάδι στην πυρά του ανταγωνισμού.

Η Embark δεν φτιάχνει φορτηγά, παίρνει τα οχήματα της Peterbilt και ενσωματώνει την τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης. Τα φορτηγά της κινούνται μεν αυτόνομα, έχουν πάντως μέσα τους και άνθρωπο.



Η Embark δεν είναι μόνη εδώ, αν και είναι πρωτοπόρος. Ανταγωνίζεται μερικά πολλά υποσχόμενα startups, όπως τα Ike, Thor Trucks και Pronto.ai, αλλά και τους μεγάλους παίκτες του κλάδου, τη Waymo της Alphabet και την Tesla φυσικά.

Χαρακτηριστική και εδώ είναι η σιγή ιχθύος. Το CNBC ρώτησε και τις δύο εταιρίες για τη μορφή της συνεργασίας τους, αμφότερες όμως αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

«Η Embark μεταφέρει φορτία για μια σειρά από μεγάλες εταιρίες, δεν μπορούμε ωστόσο να συζητήσουμε για κάποια εταιρία ειδικότερα, καθώς οι σχέσεις μας είναι εμπιστευτικές», περιορίστηκε να δηλώσει ο CEO της Embark, Alex Rodrigues.

Η Embark ιδρύθηκε το 2016 και συγκέντρωσε από την πρώτη στιγμή επενδυτικά κεφάλαια της τάξης των 47 εκατ. δολαρίων.



Οι άλλες επενδύσεις στον κλάδο



Εξίσου σημαντική ήταν η επένδυση της Amazon στην αυτόνομη τεχνολογία της Aurora Innovation, του startup που ίδρυσαν πρώην στελέχη της Google και της Tesla και εξασφάλισε κονδύλια δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Amazon ήταν ο μεγαλύτερος επενδυτής της το 2019, ως άλλο ένα σημάδι για τα τρελά ποσά που επενδύει ο κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου στην αυτόνομη οδήγηση. Αλλά και στην αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα.

Η Amazon προσφέρει ήδη μερικές υπηρεσίες για την καμπίνα του αυτοκινήτου που λειτουργούν με το σύστημα Alexa. Κάποια μάλιστα μοντέλα κυκλοφορούν με ενσωματωμένο τον ψηφιακό βοηθό της Amazon. Ακόμα και ξεχωριστή υπηρεσία διαθέτει που παραδίδει τα προϊόντα της στα… πορτμπαγκάζ των πελατών της.

Τα αυτόνομα όνειρα της Amazon διατυπώνονταν εδώ και χρόνια, η επένδυση ωστόσο στην Aurora ήταν η πρώτη φορά που ο κολοσσός συνδεόταν ρητά με μια εταιρία αυτόνομης οδήγησης. Καμία από τις δύο εταιρίες δεν μας είπε όμως τι ποσοστό από αυτά τα 530 εκατ. δολάρια της αρχικής χρηματοδότησης ήταν της Amazon.

«Η μοναδική εξειδίκευση, ικανότητες και προοπτικές της Amazon θα είναι πολύ πολύτιμα για μας, όσο εργαζόμαστε για την αποστολή μας», είχε πει απλώς η Aurora για την επένδυση.



Η Aurora ιδρύθηκε το 2016 από τον Chris Urmson, όταν εγκατέλειψε το τιμόνι του προγράμματος αυτόνομης οδήγησης της Google. Έφυγε λίγους μόλις μήνες πριν το πρόγραμμα μετατραπεί στη Waumo.

Ο Urmson στρατολόγησε αμέσως τον Sterling Anderson, επικεφαλής του προγράμματος αυτόνομης οδήγησης της Tesla (Autopilot), αλλά και τον συνάδελφό του στο τμήμα αυτονομίας της Uber, Drew Bagnell. Οι Anderson και Urmson μηνύθηκαν τελικά από την Tesla επειδή της έκλεβαν το έμψυχο δυναμικό της, το θέμα τακτοποιήθηκε ωστόσο εξωδικαστικά.

Η Aurora εργαζόταν τόσο καιρό στο παρασκήνιο. Αυτό που έφτιαξε είναι ένα «νευρικό σύστημα» για τα αυτοκινούμενα, ώστε να συνεργαστεί με κατασκευαστές για την ενσωμάτωση του λογισμικού της στα μοντέλα τους.

Και πράγματι οι δύο πρώτοι πελάτες της το 2018 ήταν η Volkswagen και η Hyundai.

Μέσα σε όλα, η Amazon λειτουργεί και μια σειρά από ηλεκτρικά βαν, με την υπογραφή της Rivian. Ως το 2022, πάνω από 10.000 ηλεκτρικά βαν της Rivian θα κυκλοφορούν στους δρόμους για λογαριασμό της Amazon και το ερώτημα που ανακύπτει πια είναι αν θα έχουν και τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης.



Τα καινοτόμα οχήματα της Rivian διαθέτουν εξάλλου δικά τους προωθημένα συστήματα «έξυπνης» οδήγησης και υποβοήθησης. Ο στόλος των Rivian βαν της Amazon αναμένεται να ξεπεράσει τα 100.000 οχήματα ως το 2030.

Ξανά, ούτε η Amazon ούτε η Rivian αποκάλυψαν ποτέ τις τεχνικές προδιαγραφές των οχημάτων! Η Rivian άρχισε να ερευνά την ηλεκτροκίνηση και την αυτόνομη οδήγηση από το 2009, παρά το γεγονός ότι τα πρώτα οχήματά της (το αγροτικό R1T και το SUV R1S) κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2018.

Με τη χρηματοδότηση της Amazon, η Rivian κατάφερε να συγκεντρώσει τεράστια κεφάλαια, άνω των 700 εκατ. δολαρίων (Φεβρουάριος του 2019). Τον Απρίλιο του 2019 στο παιχνίδι μπήκε και η Ford, η οποία της έδωσε άλλα 500 εκατ. δολάρια για ένα νέο ηλεκτρικό όχημα με το λογότυπό της.

Άλλα 350 εκατ. άντλησε από την Cox Automotive, ενώ τον Ιούλιο του 2020 ήρθε ο απίθανος κύκλος χρηματοδότησης (ξανά με εμπλοκή της Amazon) που της χάρισε 2,5 δισ. δολάρια!

Όσο για την Amazon, έχει ανακοινώσει πως μέχρι το 2040 θα έχει γίνει μια εταιρία με «κλιματικά ουδέτερο» αποτύπωμα άνθρακα…

