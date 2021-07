Εμβόλιο Pfizer: 13χρονος πέθανε στον ύπνο του τρεις ημέρες μετά τη δεύτερη δόση

Ένας 13χρονος από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ πέθανε στον ύπνο του, τρεις ημέρες αφότου έκανε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer. Την υπόθεση ερευνούν τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Ο Jacob Clynick έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου της Pfizer στο Μίσιγκαν στις 13 Ιουνίου, σύμφωνα με δηλώσεις του θείου του στο Detroit Free Press. Ο Jacob ήταν υγιής και δεν είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ. Οι παρενέργειες που είχε από το εμβόλιο ήταν οι ίδιες με εκείνες που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι: κόπωση και πυρετό.Στις 15 Ιουνίου, δύο βράδια μετά τη δεύτερη δόση, το αγόρι παραπονέθηκε ότι πονούσε στο στομάχι προτού πάει για ύπνο. «Πέθανε μέσα στη νύχτα στο σπίτι», δήλωσε η θεία του Tammy Burages.

Michigan boy dies in his sleep three days after getting vaccine https://t.co/AUwWW5fttc pic.twitter.com/gmHJKyjDI1