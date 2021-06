Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στο Λονδίνο – Οι καταστροφές

Εκατό πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σήμερα για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο Λονδίνο, εξαιτίας της οποίας εκκενώθηκε ένας σιδηροδρομικός σταθμός και σταθμός του μετρό στη βρετανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Η φωτιά, που οδήγησε, επίσης, στην εκκένωση κτιρίων που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση, τέθηκε υπό έλεγχο το απόγευμα τοπική ώρα, ανέφεραν οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Λονδίνου Σαντίκ Καν, ένας αξιωματικός της αστυνομίας και ένας πολίτης έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες, καθώς «εισέπνευσαν καπνό».

Οι καταστροφές

Τρία εμπορικά, που βρίσκονταν κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, κοντά στον σταθμό Elephant & Castle, παραδόθηκαν στις φλόγες, όπως και έξι οχήματα και ένας τηλεφωνικός θάλαμος, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter, που κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Μεταξύ των βίντεο, που ανήρτησε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, υπάρχει ένα όπου καταγράφεται μια εντυπωσιακή έκρηξη.

«Το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατικής φύσης», σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, η οποία προχώρησε στο κλείσιμο πολλών δρόμων.

Σύμφωνα με την αστυνομία των συγκοινωνιών, ο σταθμός εκκενώθηκε και οι συρμοί δεν σταματούν.

Όπως γνωστοποίησε το σιδηροδρομικό δίκτυο National Rail, αναμένονται ακυρώσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια έως απόψε το βράδι.

