Συναγερμός στο Λονδίνο – Μεγάλη φωτιά κοντά σε σταθμό του μετρό

Φωτιά έχει ξεσπάσει στο νότιο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί στο νότιο Λονδίνο, όπου μια φωτιά ξέσπασε στον σταθμό του μετρό Elephant and Castle σήμερα το απόγευμα.

Περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα και 70 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τραυματίες.

Όσοι βρίσκονταν μέσα στον σταθμό εκκένωσαν άμεσα το σημείο, με τις γραμμές του μετρό που διέρχονται από τον σταθμό να έχουν διακοπεί και τις Αρχές να εκτιμούν την κατάσταση όσο η Πυροσβεστική επιχειρεί να σβήσει τη φωτιά.

Τα βρετανικά Μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν την έκτακτη είδηση με εκτενή ρεπορτάζ και εικόνες από το σημείο.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τόνισε πως δέχτηκαν κλήση στις 13:43 (τοπική ώρα) για να επέμβουν σε μια φωτιά που ξεκίνησε σε γκαράζ, δίπλα στον σταθμό.

Τι αναφέρει η εταιρεία

Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στο σημείο επιχειρούν 70 πυροσβέστες και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία Network Rail ανέφερε πως υπάρχουν προβλήματα με καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα δρομολόγια λόγω της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πολίτες που ανέμεναν να επιβιβαστούν στους συρμούς του μετρό, απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματίες.

«Ο καπνός ακόμη βγαίνει, η περιοχή κάτω από τον σταθμό αποκαλείται Little Columbia και υπάρχουν πολλά μικρά μαγαζιά, τα οποία έχουν καλυφθεί από τον καπνό», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

Apparently a repair shop underneath Elephant and Castle station has caught fire. Hope everyone is safe. #London #ElephantandCastle pic.twitter.com/jy3DOCnw9B