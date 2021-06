Κατέρρευσε κτίριο 11 ορόφων στο Μαϊάμι. Φόβοι για πολλούς νεκρούς

Κτίριο έντεκα ορόφων κατέρρευσε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (24/6) κοντά στην παραλία του Μαϊάμι, στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ. Φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν άνδρες της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στα συντρίμμια.

Από το οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφορεί στα social media και όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ένα μέρος του κτιρίου φαίνεται να έχει καταρρεύσει. Το κτίριο ανήκει στο συγκρότημα Champlain Towers που βρίσκονται στην Collins Avenue, κοντά στην παραλία του Μαϊάμι.

Σοκάρουν οι εικόνες από τη «μερική κατάρρευση κτιρίου» στο Μαϊάμι Μπιτς στη Φλόριντα νωρίς το πρωί της Πέμπτης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Η Πυροσβεστική «είναι στο σημείο όπου κτίριο κατέρρευσε μερικώς κοντά στην οδό 88 και τη λεωφόρο Collins», σύμφωνα με ένα σχετικό tweet.

#URGENT: Mass Casualty Incident declared following highrise collapse in Miami, Florida#Miami l #FL

Authorities are responding to Champlain Towers following a collapse of the 12-floor residential complex. There are reports of people screaming under the ruble.

More to follow! pic.twitter.com/qZW3v5SEWA