Βίντεο – σοκ από τη στιγμή της πτώσης του τελεφερίκ στην Ιταλία

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο από το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στην Ιταλία, στέλνοντας στον θάνατο 14 άτομα, βγήκε στη δημοσιότητα τις τελευταίες ώρες.

Το βίντεο δείχνει την μοιραία διαδρομή της καμπίνας τελεφερίκ που συνετρίβη σε ορεινή περιοχή κοντά στη λίμνη Ματζόρε, όταν έσπασε το ατσάλινο νήμα που τη συγκρατούσε.

Το βίντεο δείχνει πόσο κοντά στην ασφάλεια βρίσκονταν οι 15 επιβάτες του τελεφερίκ προτού συμβεί το δυστύχημα. Το ολίγων δευτερολέπτων οπτικό υλικό δείχνει την καμπίνα καθώς πλησιάζει τον σταθμό. Ενώ βρίσκεται λίγα μόλις μέτρα μακριά από την ασφάλεια, το ατσάλινο νήμα σπάει και η καμπίνα εμφανίζεται να ακολουθεί μια ανεξέλεγκτη πορεία προς τα πίσω, προτού χτυπήσει σε έναν πυλώνα και τελικά συντριβεί.

Police have arrested three people in the cable car disaster that killed 14 people in northern Italy.



