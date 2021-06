Οι μισοί ενήλικες Ευρωπαίοι έχουν εμβολιαστεί με μία δόση τουλάχιστον

Στο 51,5% έφτασε το ποσοστό των ενήλικων Ευρωπαίων που έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για τον κορονοϊό, όπως αναφέρει γράφημα που ανήρτησε η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντάνα Σπινάντ.

Μέχρι σήμερα, 11 Ιουνίου, έχουν πραγματοποιηθεί 286,5 εκατομμύρια εμβολιασμοί συνολικά στην ΕΕ και έχουν παραδοθεί 351,6 εκατομμύρια δόσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ