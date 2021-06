ΗΠΑ: Θρίλερ σε πτήση με επιβάτης που ήθελε να εισβάλει στο πιλοτήριο

Θρίλερ σε πτήση της αεροπορικής εταιρείας Delta, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Λος Άντζελες προς το Νάσβιλ.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Αλμπουκέρκη της Πολιτείας του Νέου Μεξικού την Παρασκευή, επειδή ένας επιβάτης προσπάθησε να εισβάλει στο θάλαμο διακυβέρνησης του αεροσκάφους.

Η πτήση της Delta προσγειώθηκε στις 14:20 το μεσημέρι, τοπική ώρα, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αλμπουκέρκη, όπου οι αρχές απομάκρυναν τον επιβάτη από το αεροπλάνο και τον συνέλαβαν, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

Το FBI της πόλης τόνισε σε ένα tweet του ότι απαντά σε ένα περιστατικό και διαβεβαίωσε πως δεν «υπάρχει καμία απειλή για το κοινό αυτή τη στιγμή».

Κανείς δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος και η πτήση συνέχισε το ταξίδι της προς το Νάσβιλ, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου.

This was our view from the 3rd row right after the @Delta attendants and passengers apprehended the person who attempted to get into the cockpit. He was screaming “Stop the plane.” pic.twitter.com/8CG7zNFpTq

— Jessica Robertson (@jesscribe) June 4, 2021

cnn