Μία 17χρονη τα έβαλε με αρκούδα για να σώσει τα σκυλιά της

Ένα κορίτσι 17 χρονών από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ήρθε αντιμέτωπη με μία αρκούδα στην αυλή του σπιτιού της. Η έφηβη έσπρωξε την αρκούδα για να σώσει τα σκυλιά της.

Ένα 17χρονο κορίτσι που ζει στην Νότια Καλιφόρνια, "τα έβαλε" με μια αρκούδα για να προστατεύσει τα σκυλιά της και έφυγε σχεδόν χωρίς κανένα τραυματισμό. Η αρκούδα είχε ανέβει στον φράχτη του κήπου της οικογένειας.

Η Hailey Morinico, δήλωσε στο abc7, ότι άκουσε τα σκυλιά της οικογένειας να γαβγίζουν στην αυλή και βγήκε έξω για να δει τι συμβαίνει. Όταν είδε ότι μια αρκούδα ήταν πάνω στον φράχτη του σπιτιού μαζί με τα μικρά της έτρεξε τα την διώξει, καθώς φοβήθηκε για τα σκυλιά της.

Το βίντεο που δείχνει την άγρια συνάντηση με την αρκούδα τραβήχτηκε από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού.

Η μητέρα της Hailey, η Citlally Morinico, σοκαρίστηκε όταν είδε το βίντεο. "Απλώς καταρρέω κάθε φορά που το βλέπω. Είναι απλώς τρομακτικό να βλέπεις", είπε.

A 17-year-old wasted no time fending off a huge bear, pushing it off a wall, before it could get to dogs—including her mother's service dog—in her backyard. https://t.co/5rjCTRJ8uH pic.twitter.com/6dJ14fLy2y

— ABC News (@ABC) June 1, 2021