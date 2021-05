Αναγκαστική προσγείωση πτήσης Σαντορίνη - Βρυξέλλες στο Βελιγράδι

Αναγκαστική προσγείωση αναγκάστηκε να κάνει η πτήση TB2182 της εταιρείας TUI, η οποία ξεκίνησε από τη Σαντορίνη γύρω στη 1 το μεσημέρι με προορισμό της Βρυξέλλες.

Οι 80 επιβάτες που ήταν στη πτήση ενημερώθηκαν 50 λεπτά περίπου μετά την απογείωση και με το αεροσκάφος να βρίσκεται πάνω από τη Βοσνία, ότι θα χρειαστεί να γίνει αναγκαστική προσγείωση λόγω διαρροής καυσίμου.

Όπως φαίνεται στον ιστότοπο Radar Box, το πρόβλημα στο αεροπλάνο εμφανίστηκε ενώ πετούσε πάνω από την Τούζλα, οπότε αμέσως έκανε στροφή και κατευθύνθηκε προς το πλησιέστερο αεροδρόμιο, το οποίο ήταν του Βελιγραδίου.

